聖誕、元旦開車省一筆！雙北路邊停車免收費 「這些地方」照收

記者柯美儀／台北報導

行憲紀念日及元旦假期，雙北部分路邊收費停車格暫停收費。（示意圖／資料照）

行憲紀念日（聖誕節）、明年元旦小確幸來了！新北市多數路邊汽、機車「平日收費停車格」將暫停收費，台北市部分路邊停車格同樣免收費，開車、騎車出門可以少花一筆。不過想衝商圈、逛老街的民眾要注意，像是板橋府中商圈、金山、深坑、鶯歌老街等熱門觀光區，屬於「假日收費」的停車格仍照常收費，台北市原週日收費路段及各類公有停車場也維持收費，提醒假期外出購物、出遊的民眾務必看清楚。

台北市交通局提醒，假期期間貨車裝卸貨格位及限時停車格，仍依現場牌面時段管制，不會因放假而鬆綁。另外，為維持觀光景點與商圈周邊的停車秩序，原本週日收費的部分路邊停車格，仍維持「每日收費」。至於由台北市停車管理工程處轄管的立體、地下、高架橋下及路外平面停車場（含委外經營停車場），假期也都照常收費；其餘一般收費路邊停車格，則暫停收費，讓民眾停車更有彈性。

停管處也特別提醒，民眾停車時務必詳閱現場牌面標示，管制時段是「看星期、不看收不收費」，不會因假日免收費而改變規定。此外，若收到停車繳費通知單，請記得在期限內完成繳費；若離開時未看到通知單，可於上班時間致電停管處服務台（02-2726-9600），或上停管處網站查詢繳費明細，避免一不小心就逾期吃上罰單。

新北市部分，交通局停車營運科科長許芫綺表示，行憲紀念日及元旦假期新北路邊汽、機車平日收費停車格暫停收費；金山、坪林、淡水、八里、石碇、板橋、三峽、鶯歌、林口、泰山、新莊、五股、汐止、深坑、中和、新店、三重、蘆洲區等觀光及商圈等區域的假日收費路邊停車格則維持假日收費。

交通局也提醒，民眾可利用行動支付App，包括Pi錢包、歐付寶、停車大聲公、街口支付、一卡通、車麻吉、全支付、悠遊付、icash Pay、遠傳心生活等10家行動支付APP繳納新北市路邊停車費之外，還可使用全國繳費網及四大超商7-11、全家、萊爾富、OK便利商店多媒體機查單及繳費，省時又方便。

