聖誕、跨年大餐吃太多恐脹氣胃酸逆流！醫曝「飲食3大原則」健脾胃

記者簡浩正／台北報導

年節大吃大喝的同時，也常讓脾胃「拉警報」，中醫提醒小心脹氣、消化不良、胃酸逆流等不適。（圖／翻攝自pixabay）

今日是聖誕節、也是行憲紀念日，下週又迎跨年，接近年底聚會總是少不了烤肉、甜點等大餐等豐盛料理。然而，大吃大喝的同時，也常讓我們的脾胃「拉警報」，中醫提醒小心脹氣、消化不良、胃酸逆流、口乾口苦、甚至影響睡眠與氣色。建議進食應以「不過量、忌冰冷、多溫補」為飲食原則，搭配茶飲與湯品安神、健脾胃。

中醫師林承漢表示， 中醫認為，脾為氣血生化之源，胃為水穀之海，是人體消化吸收的核心；冬季過量飲食、高油高糖的食物會損傷脾胃，導致「食滯」、「氣滯」、「濕阻」，不僅影響腸胃健康，也可能造成心悸失眠、倦怠、情緒不穩等身心反應。

他說，冬季屬「藏」，氣候寒冷、陽氣內斂，是適合調理脾胃、溫養心陽的季節；應以「不過量、忌冰冷、多溫補」為飲食原則，搭配中醫食療的茶飲與湯品，不僅能紓解節慶過食的負擔，更可在寒冬中養心安神、健脾和胃，讓身心回歸平衡。

以下，他推薦聖誕、年節進食可搭配飲品，供民眾參考：

山楂陳皮茶—大餐後的消膩救星。

可準備山楂、陳皮、紅糖適量，將山楂、陳皮先用清水沖洗一下，放入茶壺或保溫杯中，以500ml熱水沖泡，靜置悶泡約10分鐘後即可飲用。

林承漢說，山楂有助化食積、促進消化，陳皮理氣和胃，兩者搭配，特別適合節慶時大餐過後，用來幫助消化、減少胃脹、脹氣。

養顏聖誕紅茶飲—溫暖美顏又提神。

可準備紅茶包、枸杞、紅棗（切片）、肉桂1小段。將紅棗、枸杞、肉桂先用清水沖洗一下，與紅茶包一起放入茶壺或保溫杯中，以500ml熱水沖泡，靜置悶泡約10分鐘後即可飲用。

林承漢說，此飲品融合紅茶溫中提神、紅棗補氣養血、枸杞明目養肝、肉桂助陽驅寒，特別適合冬天氣血不足、氣色不佳者。暖身又暖心。

銀耳蓮子雪梨羹—潤肺養顏的滋補甜品。

可準備雪梨1顆、白木耳、蓮子、冰糖適量。將白木耳用水泡發剪成小塊，蓮子洗淨泡軟，雪梨去皮切塊，材料下鍋加水1000ml，開大火煮滾後轉小火續煮1小時，最後加冰糖調味即可。

林承漢說，銀耳潤肺養陰，蓮子健脾安神，雪梨清熱潤燥，特別適合冬季乾燥易咳者，或睡不好、容易心煩者，亦可當作甜點，取代油膩糕點。

