聖路加堂第八年報佳音 溫暖獨老的心田

台灣聖公會花蓮聖路加堂與社團法人花蓮縣老人暨家庭關懷協會，為獨老獻唱有關耶穌降生的經典詩歌，溫暖獨老的心田。(老家協會提供)

記者林中行／花蓮報導

台灣聖公會花蓮聖路加堂與社團法人花蓮縣老人暨家庭關懷協會二十二日攜手報佳音，耶誕節前夕，牧師吳明龍帶領十位教友，為獨老獻唱有關耶穌降生的經典詩歌，並代禱求主保佑長者健康平安，愛的祝福溫暖獨老的心田。

老家協會表示，八十七歲的高爺爺信仰基督教，然因身體及交通因素未上教會，老舊的小屋難得響起宏亮的歌聲，高爺爺溫暖在心也十分感謝，教友臨走前不忘相送到門口。

另一位，六十七歲的杜阿嬤則是因為關節炎而不良於行，因此希望教會代禱求主緩解病痛，牧師及教友們虔誠為杜阿嬤禱告，也讓她感受到被支持的力量。

牧師吳明龍表示，花蓮聖路加堂為老家報佳音第八年，教友們戴聖誕帽拜訪弱勢獨老，教會報佳音結合公益關懷，盼能在寒冷的聖誕節帶給弱勢長者一份心理支持，天冷心不冷。

老家協會副執行長林香君表示，感謝花蓮聖路加堂持續為弱勢獨居長者送暖，連續八年非常不易，更是別具意義。另外，也希望有更多人出錢出力，一起關懷邊緣弱勢長者，助老年菜每份八八八元持續募集，歡迎鄉親踴躍捐助。