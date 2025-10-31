聖迪瑪斯慈濟人文學校 萬聖節環保風

孩子們喜愛的萬聖節，在美國加州聖迪瑪斯慈濟人文學校，除了玩「不給糖就搗蛋」的遊戲，還多了一層教育意義，校長將主題訂為「物盡其用」，鼓勵家長和孩子，利用回收物來創作服裝造型，有不少家長從六月分就開始收集回收物，全家一起共享創作時光。

萬聖節變裝大賽，在加州聖迪瑪斯慈濟人文學校隆重登場，校長帶頭，充分發揮今年的主題「物盡其用」。

聖迪瑪斯慈濟人文學校校長 陳佩玲：「物盡其用不僅僅是節省，這個物質的消耗 給予這個物質，有第二次的生命 然後同時，又能保護我們這個地球。」

親子們創作共學，用回收物發想出各種特殊造型，不僅上了一堂實作的環保課，也讓孩子懂得珍惜資源。

家長 Elizabeth Luo ：「(蝙蝠)翅膀是用卡紙那種紙做的，然後這個也用了回收的餐巾紙，這是個全家人一起完成的活動，我們可以讓孩子一起參與，他真的有幫忙剪紙 幫忙黏，所以這是全家人一起完成的作品。」

家長 劉曉婷：「這個服裝造型 我們大個花了，一天的時間 一個全天的時間，全部都是手工製作的，我們是用(回收)紙箱做的，所以有符合慈濟環保的概念。」

家長 陳佳琳：「我們每年都有萬聖節，那每年就是 我看到很多小朋友，都叫爸爸媽媽去買(造型服裝)，但是我是覺得說 這樣子的話，可以教他們說 可以用環保的，素材來做一些造型服裝，教他們說可以保護地球。」

除了孩子的造型千變萬化，還有萬聖節不能少的南瓜，也有很多天馬行空的構想。

家長 Oliver Luo ：「媽媽兩個月以前就說，她們(母子)想做一個像這樣子，的旋轉木馬 一下子(一直)轉，我想我們把(南瓜肉)挖出來，放在裡面就看起來像，真正的旋轉木馬(Merry go round)。」

慈濟人文學校的萬聖節，不單只是歡樂派對，也充滿寓教於樂的啟發，家長更以身作則用行動實踐物盡其用的理念。

