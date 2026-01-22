聖露西亞大使首訪崑山國際學校 透過一日教師活動與師生互動交流

聖露西亞大使首訪崑山國際學校交流，教育局專委簡文達、崑山國際學校董事長吳政翰及執行董事王華勇、校長邱丰裔熱情歡迎大使到校進行教育活動。（記者李嘉祥翻攝）

▲聖露西亞大使首訪崑山國際學校交流，教育局專委簡文達、崑山國際學校董事長吳政翰及執行董事王華勇、校長邱丰裔熱情歡迎大使到校進行教育活動。（記者李嘉祥翻攝）

聖露西亞駐中華民國（台灣）特命全權大使路易斯閣下（H.E. Dr. Robert Kennedy Lewis）22日到訪崑山國際學校（KSIS），與董事長吳政翰及校方領導團隊進行深入交流，並與師生進行「大使蒞校一日教師」活動；這是崑山國際學校創校以來首位外國使節正式訪問，象徵崑山國際學校於國際教育交流重大突破。

為迎接大使到訪，校方特安排盛大迎賓典禮，首席小提琴音樂家段廣治老師帶領威爾森國際小學及崑山高中學生演奏，以音樂教學成果揭開活動序幕；教育局專門委員簡文達、崑山國際學校董事長吳政翰及執行董事王華勇、校長邱丰裔、威爾森國際小學校長王海秀均出席，歡迎到校進行教育活動。

吳政翰董事長表示，路易斯大使在教育領域深耕超過30年，曾任聖露西亞教育與人力資源部長，二人結識於外交場合，因教育理念相近成為好友，大使經常關心崑山的國際教育發展，也因開心大使閣下能到崑山校園與國、高中學生互動，讓國際教育超越書本的藩籬，創造讓學生與世界直接對話的平台以及為國際化學習提供實踐典範。

邱丰裔校長說，路易斯大使走進校園以一日教師的身分與學生互動，並分享個人的豐富國際教育與外交經驗，讓崑山國際學校的學生上了一堂難能可貴的課程；在教學互動環節中，大使與國、高中學生進行數學課程與跨文化交流，透過真實世界的事件或議題作為教學材料，引導與數學概念以及代數相關的命題，符應IB探究式教學的精神；崑山國際學生也以中英文簡報展現學習成果，課堂氣氛熱絡，讓數學不再遙不可及，同時透過外交進行數學授課更是此次課程無可取代的重要收穫。

文化交流論壇為此次活動焦點，路易斯大使與學生代表同台對談，從文化、教育談到國際視野，除對崑山國際學校致力培養具備國際競爭力人才的願景表示高度肯定，也與師生深入分享聖露西亞的歷史背景、地理環境、加勒比海文化特色與多元族群樣貌，並介紹邦交國在國際社會中的角色，讓師生對這個遠在加勒比海的友邦有了更立體而生動的認識；會中學生踴躍提問，透過不同議題討論，拉近臺灣與聖露西亞兩國間的情誼。

崑山國際學校身為國際環保組織Peace Circle Network的成員，透過與全球共同參與”Earth Cup”行動，傳遞對世界和平、環境永續與未來世代的祝福，呼應聯合國永續發展目標SDG15的核心精神；此次也特別安排象徵永續與和平的植樹儀式作為留念。

邱丰裔校長強調，「大使蒞校一日教師」活動不僅是臺南地區首創，更成功將外交、教育與永續理念融入校園生活，未來也會持續推動國際交流與跨文化學習，培養具備全球視野、理解多元文化、並能自信走向世界的臺灣新一代。