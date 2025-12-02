聖露西亞大選 友台總理連任

我友邦聖露西亞總理皮耶領導的執政黨聖露西亞勞工黨，在2日的選舉中維持國會多數，在國會17席中贏得14席，確保皮耶連任總理職位，皮耶也預計下周宣誓就職。

本次勞工黨勝選也打破自2001年以來該國執政黨無法連任的紀錄，象徵聖露西亞選民對皮耶及勞工黨領導的強烈民意支持。我駐聖露西亞大使蘇瑩君，已向皮耶總理及國會議員當選人表達誠摯祝賀。

另一方面，我前友邦宏都拉斯總統大選初步計票結果，兩大親台在野黨候選人得票率分居一、二，但相差僅515張票，將啟動人工計票。支持國家黨候選人阿斯夫拉的美國總統川普則發文，質疑宏國似乎「正試圖改變總統選舉的結果」，若真如此，將會「付出慘痛代價」。

12月1日較早公布的數據顯示，阿斯夫拉領先自由黨候選人納斯拉亞有2個百分點，但選票持續開出，差距不斷縮小，當開出56％選票時，阿斯夫拉得票率40％，納斯拉亞為39.78％，相差4100張票。後來，宏國選委會則宣布，阿斯夫拉僅領先納斯拉亞515張票，兩人形成「技術性平手」，將啟動人工計票。由於選舉網站出現問題，外界並不清楚已開出的票數。

聖露西亞是我國在拉丁美洲地區友邦之一，在競選期間，皮耶主張穩定與謹慎的經濟治理，勞工黨在國會17席中贏得14席，較前次大選結果多出一席，皮耶並贏得57.1％的普選票。再加上弗雷德里克與金恩兩位親政府的獨立參選人，更加鞏固皮耶連任之路。

聖露西亞本屆選舉，恰逢美國政府在加勒比海地區擴大軍事集結打擊毒品販運之際，當地多明尼加共和國及千里達及托巴哥共和國近期已同意美軍船隻停靠在該國境內。

我外交部表示，本次聖露西亞國會大選過程公開、透明與平和，充分體現政府與人民捍衛民主價值的堅定承諾。而與聖露西亞自2007年復交以來，兩國邦誼篤密，未來將在既有的友好關係基礎上，續與皮耶總理領導的新政府深化合作，為兩國人民謀求最大福祉。