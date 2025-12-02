聖露西亞總理皮耶成功連任 執政黨維持國會多數

（中央社聖露西亞首都卡斯翠1日綜合外電報導）聖露西亞總理皮耶領導的聖露西亞勞工黨今天維持國會多數，使皮耶在這次圍繞經濟治理、暴力犯罪及投資型公民（CBI）計畫等議題的競選後，順利連任。

官方選舉結果顯示，晚上10時過後不久，聖露西亞勞工黨（Saint Lucia Labour Party）在這個加勒比海小島國17席的眾議院（House of Assembly）贏得至少13席，這與該黨目前的多數優勢持平。這個結果宣布時，仍有兩席尚未計票完畢。

結果顯示，皮耶（Philip Pierre）贏得57.1%的普選票，而保守派反對黨領袖查士納（Allen Chastanet）獲得37.3%。

查士納所領導的保守派聯合工人黨（United Workers Party）在今天投票前僅擁有兩席，截至今天深夜，已獲得一席。

在這次選舉中，皮耶倡導穩定和謹慎的經濟管理；而查士納則認為，在皮耶的領導下治安惡化，部分原因在於美方限縮對當地警方的支援。（編譯：鄭詩韻） 1141202