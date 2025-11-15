聖露西亞義診 李嘉鐸感受台灣醫療珍貴

台灣醫療水準名列前茅、設備齊全，難以想像在地球另一端的聖露西亞，診療過程中停電、沒水都是家常便飯，即使是經驗豐富的醫師也需要見招拆招，在有限資源中盡可能完成治療。國泰醫院口腔顎面外科主任李嘉鐸在為期2周的義診行動中，深刻感受到台灣醫療資源的珍貴和便利。

今年4月，國泰醫院在外交部邀請下，派出口腔顎面外科、心臟內科醫師前往聖露西亞義診。李嘉鐸在當地執行了大量牙科手術，包括外傷、咬合問題、困難拔牙等，多為拖延已久的殘根，也常見感染發炎問題。

李嘉鐸也和美軍麻醉科醫師合作多項全身麻醉手術，讓身心障礙兒童在全身麻醉下完成多項牙科治療。「從沒想過自己會在國際醫療團隊中擔任主刀醫師」。這是難得的機會，能夠讓台灣醫療站上世界的舞台，連美軍軍醫們都對台灣的醫療水準讚美有加。

李嘉鐸說，儘管在當地最大醫院駐診，但牙科設備仍較簡陋，只有一台診療椅，困難案例多集中安排在義診期間處理。但有時斷電、有時停水，電腦還常常當機，有次手術因為診療椅電力中斷，拔到一半實在拔不完，只好縫起來，請患者明天再來，這在台灣是不可能發生的事，而當地患者卻會笑笑接受，隔天一樣開心赴院完成治療。

一般拔牙手術在台灣大約10至15分鐘即可完成，而當地醫師可能需耗時1到2小時。令他印象深刻的是一位超大顎骨囊腫患者，曾到鄰國治療但沒有解決病灶。患者因為擔心害怕，義診最後一天才來就醫，當時已來不及安排全身麻醉，於是在設備有限的門診區，以局部麻醉進行手術，順利在30分鐘內完成摘除、清創與縫合，讓當地醫師驚呼「Unbelievable」，病人也感動又感激。直到現在，當地醫師仍不時透過通訊軟體回報術後狀況或請教臨床問題。

口腔顎面外科是牙科的專科之一。李嘉鐸聊到當初並非以口外為第一志願，甚至對拔牙感到恐懼，直到學長引領入門，快速解決病人痛苦，才發現這個領域的魅力。口外範圍涵蓋拔牙、植牙、囊腫、顏面外傷、口腔癌、正顎等，每一項手術都關乎病人的功能、容貌甚至人際關係，因此術前規畫必須精準細緻，術中嚴謹確實，才能達成令人滿意的術後成果。

李嘉鐸說，自己謹記老師賴聖宗的教誨，面對每一次治療都謹慎以對，絕不能臨陣缺彈，知識、技術、器材、環境都需事先準備完全。由於口外技術傳承並非短期可完成，他預計明年4月再次前往聖露西亞義診，帶著滿腔熱情和專業，守護當地人民的口腔健康。