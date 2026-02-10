聖馬爾定醫院與長庚科技大學嘉義分部簽署MOU 共育護理人才

▲聖馬爾定醫院與長庚科技大學嘉義分部正式簽署合作備忘錄（MOU），協助護理人員兼顧工作與學習，

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】在護理人員短缺的情形下，如何留住人才和提升護理專業人力素質，並支持在職護理人員持續進修與專業成長，聖馬爾定醫院與長庚科技大學嘉義分部正式簽署合作備忘錄（MOU），共同辦理二技進修部護理系「護理師在職專班」暨「護理碩士學分專班」。雙方透過制度化合作，建立穩定的進修管道，在完整的升學銜接機制下，醫院護理師除可就讀二技進修部護理系外，未來亦可進一步銜接碩士班課程。期盼協助護理同仁兼顧工作與學習，持續深化專業能力。

聖馬爾定醫院陳美惠院長表示，臨床護理工作繁重，護理人員長期投入第一線照護，時間與體力已經很緊繃，往往難以兼顧工作與學業。過往若有升學需求，有的也需長途通勤或再自行協調班表，負擔不小。此次與長庚科技大學嘉義分部合作設立在職專班，讓護理同仁能在熟悉的工作環境與地區完成進修，有效降低往返奔波的壓力，打造更友善且可長可久的學習條件。

▲優質醫療來自穩定且專業的照護團隊，透過與長庚科技大學嘉義分部的攜手努力，雙方期盼共同培育兼具臨床能力與人文關懷的護理人才，營造尊重專業、重視學習、持續成長的友善職場環境。

陳美惠院長也指出，醫院一向重視護理專業的養成與發展，護理人員不僅是臨床照護的重要支柱，更是醫療品質與病人安全的關鍵。陳院長指出，支持護理同仁進修，是醫院責任也是長遠投資，透過與高等教育體系合作，期望協助同仁在臨床實務之外，亦能提升累積學術素養與專業視野，實踐工作與學習並進的目標，在職涯發展上穩健前行。

長庚科技大學校長范君瑜表示，此次合作開設在職專班，將學習資源引入在地，主要鼓勵護理同仁在臨床、教育或專業發展上擁有更多可能性，並回饋於實際照護工作中。雖然科技日新月異，本校仍秉持「以人為本」的辦學理念，結合未來人機協作與智慧應用，致力打造更具溫度與關懷力的專業溝通模式，進而提升照護品質，為醫療與社會發展盡一份心力。

優質醫療來自穩定且專業的照護團隊，透過與長庚科技大學嘉義分部的攜手努力，雙方期盼共同培育兼具臨床能力與人文關懷的護理人才，營造尊重專業、重視學習、持續成長的友善職場環境，同時也讓醫療服務更貼近病人需求，逐步累積整體醫療照護品質的正向力量。期盼吸引更多優秀護理人才投入臨床服務，為個人生涯發展開創更寬廣多元的道路。（圖：劉芳妃翻攝）