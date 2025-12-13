聖騎士新職務？中研院遴選下屆院長名單送總統府 陳建仁有望中選

即時中心／徐子為報導



中央研究院由於現任院長廖俊智將屆期，因此需遴選下屆院長。中研院今（13）日開會，依法從至少4名候選人中，選出排序推薦名單3人，呈總統賴清德，圈選出最終院長人選，不過院長遴選採不公開機制。媒體《自由時報》報導指出，前副總統陳建仁、中研院院士朱敬一都被列在候選名單中，2人皆被外界視為有望人選。另外，現任中研院副院長周美吟也名列其中，不過還是陳建仁呼聲最高。





現任院長廖俊智任期將於明（2026）年6月20日屆滿，依規定，一任院長任期為5年，可連任1次，該屆遴選作業自今年5月啟動。



對此，中研院說明，今天會議依「中央研究院院長遴選辦法」規定，由出席評議員推選臨時主席，並由院長遴選委員會發言人向評議會報告遴選工作，提出院長候選人推薦名單，並說明推薦理由。經出席評議員充分討論，表達各種意見後，依現行辦法進行「無記名排序方式」投票，順利選出前3順位院長候選人。將依《中央研究院組織法》函報總統府，呈請總統遴選並任命。



中研院曾說明，院長遴選是由獨立委員會運作，有15名遴選委員，召集人為前院長李遠哲。另外，為求利益迴避，現任中研院行政主管不能參加，而提名院長名單全採保密機制，不對外公開，遴選委員會11月開會，12月提交給評議會，最後由總統公布院長人選。





