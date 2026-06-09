聘外籍看護也能上日照 台中163處日照中心全國第一

【記者陳世長台中報導】台中市政府衛生局因應長照3.0政策升級，自114年9月1日起，聘僱外籍看護工的家庭也可申請使用日間照顧服務，打破過去服務限制，讓長輩白天能前往日照中心參與活動、接受專業照顧及社交互動，獲得更完善的照顧支持，也減輕家庭照顧壓力。衛生局指出，截至今年4月底，全市已布建163處日間照顧中心，數量蟬聯全國第一。



衛生局指出，許多民眾誤以為家中聘有外籍看護工後，便無法再使用長照服務資源。事實上，外籍看護工與長照服務可發揮互補功能。聘僱外籍看護工的家庭平時即可申請專業服務，由醫事人員到宅提供復能訓練與照顧指導；外籍看護工請假或休假期間，也可申請喘息服務接續照顧。此外，輔具購置、居家無障礙環境改善補助及交通接送等服務，同樣可依規定申請使用，有效減輕家庭照顧負擔。



衛生局表示，隨著長照3.0上路，聘僱外籍看護工家庭正式納入日間照顧服務適用對象，讓照顧資源更加彈性、多元。長輩白天可至日照中心參與健康促進、認知訓練、休閒活動及團體課程，不僅有助維持身心功能，也能增加人際互動，延緩失能進程，提升生活品質。



衛生局指出，台中市持續強化長照服務量能，透過活化公有閒置空間及輔導民間機構投入，截至115年4月底，全市已布建163處日間照顧中心，數量蟬聯全國第一，形成綿密的社區照顧網絡，讓有需求的長輩能就近獲得照顧服務。



衛生局強調，市府將持續以「擴量能、強品質、促整合」為核心策略，朝「健康老化、在地安老、安寧善終」願景邁進；呼籲家中聘有外籍看護工的市民朋友，如家人符合長照服務資格且有照顧需求，可撥打長照專線1966，由專人到府評估長照需要等級，並透過個案管理員規劃適切服務組合，共同打造更完善、更友善的長照支持體系。