聘密醫、詐欺健保、逃漏稅及洗錢 高雄Abc牙醫聯盟遭訴 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

高雄知名牙醫集團Abc牙醫聯盟爆出聘用密醫案，高雄地檢署指揮高雄市刑大偵辦過程中，槓上開花查獲該集團涉嫌逃漏稅，犯罪累計所得超過16億元，今（26）日依涉犯醫師法、稅捐稽徵法、洗錢防制法、詐欺取財等罪嫌，起訴聯盟共同負責人謝尚廷兄弟等26人及7家公司。

檢方起訴指出，謝尚廷及胞兄謝尚人為該牙醫聯盟共同負責人，與2人的姊妹謝素芬自98年起聘用未通過學歷甄試、畢業自菲律賓之趙姓牙醫學生，在該聯盟 所屬診所內擔任主治醫師為病患洗牙、拔牙，並以謝尚人或這些診所其他醫師名義，冒名向健保署申領健保醫療費用共1181萬餘元，該聯盟因而獲取2165萬餘元之營收，趙姓密醫亦獲有860萬餘元之薪酬。

廣告 廣告

趙姓密醫一案遭高雄市政府衛生局查獲並裁罰後，該聯盟竟提起行政訴訟，謊稱趙姓密醫並無執行醫療業務，致使法院因欠缺相關證據，而錯誤撤銷該裁罰處分。

該聯盟因而有恃無恐，而自108年至112年間，陸續聘僱劉姓、洪姓等15名不具實習醫師資格之密醫，以及未在醫師指導下實習，即獨立看診之石姓、李姓密醫2人，並安排包含謝尚廷、謝尚人在內之該組織醫師擔任上述17名密醫之指導醫師，供上述密醫在該聯盟旗下診所為病患洗牙、補牙、拔牙等。

這17名密醫共計處置病患3萬餘人，而為該組織獲取5710萬餘元之營收，其中包含向健保署詐領之健保醫療費用4695萬餘元。

謝尚廷、謝尚人、謝素芬等人與某財稅聯合會計師事務所吳姓會計師兼所長、趙姓查帳員等人，為共同隱匿謝尚廷、謝尚人之高額個人所得以逃漏稅捐，先在該聯盟內部制訂「醫師一律以現金領薪」、「各診所收取之現金自費收入一律由司機清點並繳回予謝素芬保管」、「各診所減少開立自費收據予病患」等政策。

以隱匿該聯盟最大宗之自費收入；再加以「醫師一律由該聯盟統一申報稅務、一律以執行業務合夥人身分申報所得，並配合開立帳戶交予謝素芬使用」之手法，並配合由吳、趙2人逐年協助該聯盟計算、評估低報所得之限度。

以此方式共同將該聯盟實際收入隱匿、低報以外，更將實際所得最多之謝尚廷、謝尚人2人所得分散予其他並非合夥人，僅屬受僱醫師之醫師承受。

該聯盟以此「低報所得兼假合夥」之手法為謝尚廷、謝尚人分散所得後，再將帳面上分配予一般受僱醫師之所得，匯入醫師配合該聯盟開立之帳戶，之後由謝素芬指示該聯盟之黃姓司機至銀行提領歸還予謝素芬，以此方式假造該聯盟真實分配執行業務所得予假合夥醫師之金流。

合計該聯盟於105年至112年間，共以此手法為該聯盟全體醫師逃漏總額達9億 1668萬餘元之個人綜合所得稅（其中約5億3622萬餘元部分為謝尚廷、謝尚人）。

此外，謝尚廷、謝尚人、謝素芬於105至112年間逃漏稅隱匿之資產，另以多種手法漂白，包含以多筆小額現金存入配偶以及謝素芬名下金融帳戶，供他們日常花用及投資；另以謝尚廷、謝尚人之子女名義交叉持股、設立7家人頭公司後，再將多筆小額現金存入上述7家人頭公司帳戶，而以人頭公司名義購買基金、外匯等流動資產，以及購置不動產回租予該聯盟旗下診所營業使用，以此方式總共隱匿4億2722萬餘元之現金資產。

照片來源：AI生成

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

晶華緋聞案烏龍 民視公司負責人裁罰行政官司敗訴確定

指黃國昌「在教室硬上女學生」 周玉蔻二審判刑3月確定

【文章轉載請註明出處】