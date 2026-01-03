聘王金平任國民黨「最高顧問」 鄭麗文5日率4副主席親送聘書

【記者李俊毅／台北報導】國民黨文傳會昨日發布採訪通知，宣布5日上午主席鄭麗文將與4位副主席李乾龍、季麟連、張榮恭、蕭旭岑以及文傳會主委吳宗憲等人，親自前往王金平的台北辦公室致送「最高顧問」聘書。

鄭麗文去年12月24日主持國民黨中常會時表示，前一天在李乾龍副主席兼秘書長的陪同之下，特別拜會前立法院長王金平院長並正式提出邀請，希望聘王院長作為國民黨的最高顧問。王院長從政50年來，為國民黨貢獻卓著，在全台灣人脈寬廣。也希望王院長退而不休，能夠繼續的為中國國民黨持續的貢獻。

鄭麗文表示，王院長不管在豐沛的人脈、社會各界的威望，以及黨內同志過去跟王院長常年的相處跟互動，王院長都非常的願意為中國國民黨盡一份心力。鄭主席說明，她總共擔任過兩屆國民黨的不分區立委，第一屆當時的立法院院長就是王院長，因此，過去一、二十年間，她受到王院長很大的提攜跟照顧，也養成了固定向王院長請益的習慣。王院長是古道熱腸的公道伯，對晚輩的照顧不遺餘力。

為了展現對王金平的高規格重視，鄭麗文5日上午將在4位副主席李乾龍、季麟連、張榮恭、蕭旭岑以及文傳會主委吳宗憲等人陪同下，親自前往王金平的台北辦公室致送「最高顧問」聘書。

不過，值得一提的是，「最高顧問」並非國民黨固定常設的制度化職務，而且黨章也沒有明定這項人事職銜，據悉，原本鄭麗文打算邀請王金平擔任「榮譽主席」一職，過去國民黨也的確曾有「榮譽主席」頭銜，包括前任黨主席連戰、吳伯雄卸任後都獲黨中央聘為「榮譽主席」；但在朱立倫第一次擔任黨魁時期，就以黨章沒有「榮譽主席」職稱為由，取消這個頭銜，因此鄭麗文才改聘王金平為「最高顧問」。

