聘王金平國民黨「最高顧問」 鄭麗文率4副主席送聘書

台北市 / 綜合報導

國民黨主席鄭麗文，今(5)日率領4位副主席，一同來到前立法院長王金平辦公室，正式頒發國民黨最高顧問聘書給王金平，希望借助王金平的政治歷練，在各方面協助國民黨，不過之前在王金平從政50週年餐會上，鄭麗文沒有受到邀請，被外界認為鄭王兩人有心結，對此鄭麗文也回應，兩人關係良好，一切都是誤傳。

親手頒發「國民黨最高顧問」證書給前立法院長王金平，國民黨主席鄭麗文以及4位副主席全出動，展現對王金平的高度重視，然而此時總統賴清德，也打算啟動下鄉宣講為總預算解套，讓鄭麗文忍不住再開砲。

國民黨主席鄭麗文說：「心心念念的把在野黨當做你的假想敵，那台灣如何團結對外呢。」鄭麗文矛頭持續指向執政當局態度強硬，面對如今朝野僵局，有立院公道伯之稱的王金平似乎話中有話，前立法院長王金平說：「來反省自己，能夠來調整自己，使國民黨能夠發展的非常的正常。」

要每個人都自我反省，更希望國民黨發展正常，畢竟自從鄭麗文上任後，黨內頗有微詞，21日王金平從政50週年餐敘，也沒有邀請鄭麗文，而且還稱柯志恩才代表國民黨，被外界認為鄭王兩人有心結，推估原因就是因為，傳出原本要任命前立委張顯耀，擔任副主席並督導南部選戰，而消息一出高雄最先反彈。

國民黨主席鄭麗文說：「那個是完全誤傳，並沒有要請張顯耀執行長，來擔任南部選情的督導。」國民黨高雄市長參選人柯志恩說：「那如果由王院長來負責對於我們南部，這樣子的一個選舉，我們每個人都樂觀其成。」

言語中似乎看起來相當放心，不過王金平也強調，黨已有完整的輔選體系，只是幫助協助去輔選並非主導選舉，如今王金平重出江湖，擔任國民黨軍師角色，藍軍也重整旗鼓再出發。

