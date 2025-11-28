聘請外籍看護，你準備好共同生活了嗎？先想「3件事」分工更輕鬆

當家人需要長期照顧時，許多人第一個想到的就是「請外籍看護」，他們能提供全天候的陪伴與協助，似乎能讓家人得到喘息，也能穩定照顧品質，而實際上，聘請外籍看護從照顧需求、家庭溝通到文化差異，這中間有著許多需要被釐清與討論的面向。《優活健康網》特選此篇，從3面向重新思考聘請看護的後續處理方式。











當照顧壓力累積、時間被壓縮時，許多家庭會下意識地想盡快聘請看護，這樣的想法看似合理，卻往往缺乏一個更關鍵的步驟：釐清我們真正需要的是什麼。許多照顧者在實際聘用後，才發現與想像有很大落差，如：看護與家人的互動不順、工作分工不明、甚至生活習慣衝突，讓原本希望減輕壓力的決定，反而變成新的負擔。

因此在決定是否聘請外籍看護之前，我們需要一份照顧前的誠實檢視，透過釐清需求、建立共識、評估合適性，才能讓聘僱成為一個對家人與看護都友善的選擇。





你需要全天候人手，還是部份支援？



當照顧壓力累積、時間被壓縮時，許多家庭會下意識地想盡快聘請看護，這樣的想法看似合理，卻往往缺乏一個更關鍵的步驟：釐清我們真正需要的是什麼。有時候家人的狀況並非需要24小時看顧，而是照顧者需要喘息、需要有人暫時協助日常照護，也或者因為對於其他資源不瞭解而無接觸。

這個面向的重要性在於幫助家庭從壓力反應走向理性決策，若能在決定前先釐清需求，就能避免因為疲憊與焦慮而做出倉促決定。畢竟，聘僱外籍看護並非唯一的選項，也不一定最符合家庭狀況。許多家庭發現，透過長照2.0提供的居家服務、日照中心、喘息服務，甚至短期臨時看護，就能有效補上照顧人力的空缺。這一步「釐清需求」的思考，是讓照顧安排能長久穩定下去的重要關鍵。





關係不只是照顧，有準備好共處生活嗎？



外籍看護會與被照顧者長時間相處、同住在家中，在聘僱前我們容易忽略這層緊密共處的重要性，只將聘僱看護視為「找個人來幫忙照顧」，卻忘了他同時也是進入家庭生活的一份子。當文化差異、飲食習慣或語言隔閡出現時，若缺乏相互理解與包容，很容易讓關係陷入誤會與衝突。

這個面向的重要性在於建立互信與界線，外籍看護不只是被動的照顧者，他也需要被理解與尊重。家庭若能事先溝通生活規則、休息空間與工作內容，就能減少摩擦；同時，了解他的宗教、節慶與生活習慣，會讓相處更自然順暢。

這樣的預備幫助雙向理解，當家庭願意用同理的態度與看護互動，他也會以更投入的方式回應照顧，共處的學習，這是一場相互成長的歷程，從彼此尊重的關係開始，幫助照顧品質更穩定。





看護也需要休息！替代方案想過了嗎？



外籍看護能分擔照顧壓力，但沒有人能全年無休，當他需要請假、返鄉或生病時，許多家庭才意識到照顧的重擔又回到了自己身上，沒有備援人選和資源，也不確定該向誰求助，這樣的突發狀況，不僅打亂日常，也讓照顧者再次陷入焦慮。

這個面向的重要性在於建立「照顧不斷線」的能力，聘請外籍看護只是照顧的一環，若家庭沒有預先規劃，就可能在看護暫時離開時陷入無助。所謂的「備案」，不只是臨時找人頂替，而是提前建立一個可啟動的支援系統：

是否有日照中心或短期住宿機構可臨時支援？

家中誰能在短期內協助照顧？

是否與照管中心或仲介保持聯絡，能即時獲得協助？

當這些問題提前被思考，照顧的穩定性與安全感就能被維持。





深思後的決定，才是最溫柔的照顧



外籍看護的加入，確實能在照顧路上帶來支持，但這份幫助必須建立在充分理解與共識上，當我們願意花時間釐清需求、溝通期待、預備資源，就能讓這段照顧關係更穩定、持久。

若你正在猶豫是否聘請外籍看護，建議先透過《聘僱外籍看護前的思考表單》一步步梳理家庭的現況與顧慮，在這個過程中，往往會發現需要更多的協助與討論，星雲計畫能提供專業的資源諮詢與照顧方案，陪你一起釐清方向。讓照顧不只是責任，更是一種被支持的力量。

（本文獲愛長照授權轉載，原文為：聘請外籍看護卻更疲憊？常忽略思考３面向：真正需求、預備共處、替代方案）

