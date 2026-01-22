聚光燈與低谷間10年跋涉 徐銘鴻在在大灣區找回溫暖光亮
記者張翔／綜合報導
南沙直播基地的射燈亮起時，鏡頭前的新手主播仍略顯生澀，站在一旁的台灣導師徐銘鴻微微前傾，低聲提醒：要把鏡頭當成暗戀對象，說『家人們』時要有溫度。柔軟的台灣腔調結合綜藝節奏，讓現場氣氛迅速破冰，也成了學員口中最鮮明的記憶點。
如今活躍於大灣區直播產業、被譽為「金牌導師」的徐銘鴻，人生卻並非一路順遂，他曾是站在聚光燈下的人，也曾跌落至谷底重新來過。對他而言，從台灣到大陸、從台前到幕後，不只是地理與角色的轉換，更是一場長達十年的自我重塑。
出生於台灣的徐銘鴻，自小就不是安於一隅的性格。學生時期，他在運動場上嶄露頭角，跆拳道闖進全台前八強，田徑與籃球場上同樣成績亮眼，曾一度接近2008年北京奧運舞台。然而，一場突如其來的車禍，讓他的運動員生涯戛然而止。
躺在病床上的日子，他沒有沉溺失落，而是暗自告訴自己，只要換一條跑道，依然能全力衝刺，康復後，他轉向演藝圈發展，從舞台劇小角色開始累積經驗，陸續參演超過30部影視作品、跑遍上百場綜藝通告，成為圈內出了名的拚命型藝人。
在演藝事業仍有上升空間之際，徐銘鴻卻選擇再次轉彎，他深知藝人花期有限，決定跨足金融產業，從基層開始學習市場運作。憑藉敏銳的觀察力與行動力，30歲那年，他帶領團隊創下超過4億新台幣的營收紀錄，在金融圈站穩一席之地。
然而，他的目光始終放得更遠，2015年「雙十一」期間，大陸電商平台的驚人數據，讓他第一次深刻感受到市場規模的差距。同年，他站在台灣南端的海岸線上，望向彼岸，心中逐漸醞釀前往大陸發展的念頭。
事實上，這個想法早有伏筆，2008年汶川地震後，徐銘鴻曾隨台灣兒童劇團赴上海參與公益演出，演出結束後看著數百名失去親人的孩子整齊站上舞台，眼神中沒有怨懟，只有堅定與真誠，讓他深受觸動，也第一次對大陸的未來產生強烈信心。
2015年，徐銘鴻帶著積蓄前往廈門創業，投身金融培訓產業，卻因合夥人問題慘遭背叛，不僅血本無歸，還背負龐大債務，最困頓時身上僅剩千餘元人民幣，連回台機票都無力負擔。面對低谷，他選擇返台重新出發，沒日沒夜談案子、跑專案，一年多時間便清償所有債務。
2018年底，他再次回到大陸，落腳深圳福田，這座城市濃厚的創業氛圍，讓他嗅到新的機會。疫情期間，實體經濟停擺，他則敏銳捕捉到直播帶貨的成長潛力。早在2019年，他的首場直播便吸引2.7萬人同時在線，原本可直接站上台前，卻選擇轉身成為幕後推手。
結合過往演藝訓練與金融思維，徐銘鴻逐步建立起一套直播教學方法，強調情緒表達、觀眾共感與商業轉化的平衡，他也投入公益直播課程，協助素人與農村創作者建立新的收入模式，多年來，培育出不少直播帶貨人才，讓他在大灣區直播圈累積穩定口碑。
生活中的徐銘鴻，節奏緊湊卻不失自律，他在刷牙時進行單腳深蹲、啞鈴訓練，用零碎時間維持體能；工作之餘，他收養兩隻流浪狗作伴，騎著共享單車在南沙吹海風，或在街角吃一碗15元的隆江豬腳飯，提醒自己不忘創業初衷。每年，他還會前往敦煌徒步108公里，在沙漠星空下重新整理內心方向。
談起未來，徐銘鴻仍然不願為人生設限，他希望帶更多台灣青年走進大陸，透過新媒體傳播大灣區的活力，也期待投入流浪動物救助與寵物醫療領域，甚至重返台前打造正能量IP。
「人生那麼短，何必只活一種可能？」對徐銘鴻而言，這句話不是口號，而是一路走來最真實的寫照。
