聚全球勢能 兩大高端平台入駐廣州

15日下午，「聚全球勢能啟出海新程」主題經貿入駐儀式在廣東省廣州市廣州之窗國際會客廳隆重舉行。全球能源和礦產資源生態系統與亞太日報「亞太智庫」正式入駐，來自能源礦產、金融貿易、國際組織等領域的約40餘位嘉賓齊聚一堂，共同見證廣州在高水平對外開放道路上的重要里程碑，共話粵港澳大灣區鏈接全球的合作新機遇。中國民族貿易促進會代表特別指出，後續希望拓展與台灣地區的合作。

作為重要中心城市和國際性綜合交通樞紐，廣州依托69家外國駐穗總領館、111個國際友城及60個國際友好港的獨特資源，正全力強化「國際交往中心」戰略定位。本次活動的舉辦地廣州之窗國際會客廳，由廣州市貿促會與中交四航局、亞太經貿發展聯盟聯合打造，承載展示、服務、資訊、會展、交流五大核心功能，是落實廣州「6+4」城市性質與核心功能的重要載體，更是企業出海與全球資源對接的全鏈條服務平台。此次兩大平台入駐，正是廣州深化「五外聯動」、承接廣交會溢出效應、引領區域經濟一體化的生動實踐。

活動現場，廣州之窗總顧問舒廣先生首先致歡迎詞，詳細介紹了廣州之窗的項目背景與服務體系，強調將以此次入駐為契機，進一步完善國際經貿合作生態。國際能源轉型學會會長、國際能源論壇原秘書長孫賢勝先生，國務院發展研究中心營商環境研究專家張之松博士先後致辭，分別從全球能源轉型趨勢、營商環境優化等角度，闡述了廣州在鏈接國際資源、推動跨境合作中的核心優勢，寄語入駐平台與廣州攜手共拓發展新空間。

在全場嘉賓的共同見證下，全球能源和礦產資源生態系統秘書長尹棟超、亞太經貿發展聯盟聯席主席、亞太智庫理事長金文勝等六位嘉賓共同上台，為兩大平台入駐揭牌。這一莊重時刻，標誌著廣州之窗在國際資源對接、智庫服務賦能方面邁出堅實步伐，也為廣東構建高水平開放新格局注入強勁動力。

全球能源和礦產資源生態系統秘書長尹棟超以《國際能源與礦產資源合作新機遇》為題，詳解了該平台依托大數據技術實現自然資源高效開發利用的創新模式，展現了綠色發展理念下的國際合作新路徑；中國民族貿易促進會執行秘書長雷朝軍圍繞《弘揚「石榴籽精神」，助力民族貿易新征程》，提出以團結協作精神凝聚共識，推動民族貿易融入全球市場；亞太經貿發展聯席主席金文勝在《亞太經貿發展聯盟，共創區域合作新未來》分享中，聚焦亞太區域發展機遇，強調將通過聯盟資源整合，搭建更高效的跨境合作橋梁。三位嘉賓的深度分享，為現場企業帶來了前沿行業洞察與務實合作思路。

活動最後，參會嘉賓合影留念並進入自由交流環節，能源礦產、金融貿易等領域的企業代表們面對面對接需求、洽談合作，現場氛圍熱烈。廣晟礦業集團董事長甘濤、廣東黃金集團董事長何穗寧、廣東黃金集團總經理陳嘯與前潮礦業（深圳）公司董事長唐茵就幾內亞鋁土礦及非洲其它國家的金礦項目在交流環節中現場達成合作意向。

值得一提的是，交流環節後亞太經貿發展聯盟主席金文勝帶領全球能源和礦產資源生態系統秘書長尹棟超、系統能源項目投資方、礦業公司負責人等重要嘉賓在廣州之窗總顧問的陪同下，參觀了廣州之窗在售高端寫字樓及企業會客廳後，嘉賓們對廣州之窗的地理位置、沿江景觀、建築及裝修品質、私密性與安全性印象深刻，認為這裡非常適合全球高端資源洽談與對接，其中兩位嘉賓甚至現場表達購買物業入駐辦公的意向。

亞太經貿發展聯盟聯席主席金文勝表示，通過高端平台入駐，彙集各方高端資源提升物業價值並創造運營商機的模式或為廣州之窗這種高端項目發展打開新思路、提供新範式。日前在接待中國航油集團資產發展有限公司董事長陳新兵、總經理林建一行訪問廣州國際會客廳時也就這一創新項目發展思路達成強烈共識，計劃就在上海依照廣州國際會客廳這種「政府引導+企業運營+智庫支持+媒體賦能+國際組織聯動」的模式開發高端國際化項目繼續深入探討。此次入駐儀式的成功舉辦，不僅豐富了廣州國際會客廳的平台生態，更彰顯廣州作為「南大門」的樞紐功能與輻射能力。未來，隨著更多優質資源集聚，廣州將持續深化與全球的經貿合作交流，為「一帶一路」高質量發展、粵港澳大灣區建設貢獻更大力量，在擴大對外開放的道路上繼續走在全國前列。