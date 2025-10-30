聚合舞新作《當水落下》聚焦地緣政治與文化身份登上德國舞臺
【記者蔡富丞/綜合報導】由旅德編舞家羅芳芸率領的「聚合舞Polymer DMT」與德國德勒斯登赫勒勞歐洲藝術中心（HELLERAU）合作推出全新舞作《當水落下》（The Seas Between Us），在文化部駐德國代表處文化組的支持下，將於10月31日在赫勒勞歐洲藝術中心隆重首演，並於11月5日登上德國知名現代藝術節「萊比錫歐洲舞蹈節」（Festival euro-scene Leipzig）舞臺。
《當水落下》由臺灣編舞家周書毅與新加坡表演藝術家李文偉等共同創作與演出，作品以個人身體史作為敘事起點，透過記錄劇場與身體語言交織的形式，從多元的政治與文化經驗出發，探討臺灣及亞太地區在當代地緣政治中的文化身份與歷史創傷。舞者以流動的肢體語言，演繹「水」作為連結與轉化的意象，引領觀眾對於主題的思考。
作品前期開發受到國家兩廳院與臺北歌德學院的支持，預計於德國演出後回到臺灣登場，創作團隊期待能與臺灣觀眾透過身體與情感的流動，共同回望這片土地的故事。
駐德國代表處文化組表示，德勒斯登與萊比錫皆為薩克森邦的文化藝術重鎮，本次在文化部的支持下，讓《當水落下》於赫勒勞歐洲藝術中心首演後，能延續至萊比錫歐洲舞蹈節登場，期待透過兩地文化場域的串聯，讓更多德國觀眾看見臺灣舞蹈對於當代議題廣納與回應，未來也會持續推動臺灣表演藝術在國際舞臺的能見度與文化影響力，透過藝術深化臺灣與歐洲藝文社群的交流與理解。
