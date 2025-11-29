聚善馳援助光復 公益市集募愛植福田

援助花蓮光復鄉親的愛心能量，還在延續。台北中山八德共修處的志工，最近(11/22)就辦了一場公益市集，除了志工親自製作蔬食義賣，也邀富有愛心店家參與，還有很多之前無法去當鏟子超人的年輕人，都來當一日店長，希望為光復鄉親盡一分心力。

熱騰騰的油鍋，炸著杏鮑菇，接著再做成令人食指大動的三杯口味。慈濟中山八德共修處舉辦公益市集，富有愛心店的業者率先響應。

富有愛心店家 張培貞：「所有的食材都是由我們的廠商，由我們的菜商提供的，我也邀約朋友跟菜商，跟我們一起做這個公益，我覺得大家一起做，會更有大愛。」

沒錯，愛心的確很容易感染擴散，這場公益市集活動，在共修處裡裡外外，有二、三十個攤位，而且幾乎都是年輕人擔任攤位站長。

慈濟志工 江旻真：「他們這些年輕人跟我提到，因為上班的關係，他們沒有辦法，到花蓮光復做鏟子超人，那藉著我們的活動，我們就讓這些人在幕後，默默地為這些受災居民在付出。」

志工 何玉珍：「沒辦法出力(去光復鏟土)，我們就出一點錢，然後出一點這個，我們義賣的這個所得，這樣去幫他們(光復鄉親)。」

青年志工 李妮靜：「你來這邊買東西，不只可以惜福，同時也可以有一個愛的循環，我覺得這是一件很棒的事情，所以就是覺得參與其中，覺得滿榮幸的。」

民眾 簡均穎：「這次的(公益市集)目的是為了，要幫助我們花蓮的受災民眾，那我也覺得說，如果可以來這邊，透過買東西，然後又可以幫他們，我覺得還不錯。」

無法當鏟子超人的大家，也想方設法要為光復鄉親盡一分心力，愛的能量無限延伸。

