聚會喝到掛隔天好心喚醒友人 45歲男「起床氣」抓鐵塊砸頭害命危

彰化埔心1場酒後聚會釀成重傷悲劇。69歲李姓老翁隔天早上叫醒醉倒床邊的45歲李男時，對方疑心被罵、情緒暴走，竟拾起鐵塊猛砸李翁，多次擊中頭部，造成老翁重度顱內出血、氣血胸與腹部傷勢，送醫急救後昏迷指數僅6，仍在加護病房搶救；李男酒測值0.7毫克，警方當場逮捕並依殺人未遂送辦，法官裁定羈押禁見。

事發於1日晚間，李翁與61歲張姓女子在住處飲酒小聚，張女又找來李男同坐，3人喝到深夜，李男醉倒在屋內睡著。隔天上午9時許，李翁試圖叫醒李男時，雙方爆口角，李男疑似酒後意識模糊、誤會遭辱罵，失控揮起沉重鐵塊連砸李翁頭部，鮮血灑滿室內，張女驚嚇之下急報警。

彰基醫院表示，李翁送醫時，右側硬膜下大量出血，並伴隨雙側氣血胸及腹部穿刺傷，經手術搶救後狀況仍極為危急。警方在現場找到凶器鐵塊，並對李男進行酒測，數值高達0.7毫克。李男在警詢時供稱，是因覺得老翁在罵他，才爆發「起床氣」。

檢方認定其涉犯殺人未遂罪嫌重大，加上有逃逸疑慮，向法院聲押獲准；警方持續釐清衝突起因與案發細節。

★《鏡報》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。



