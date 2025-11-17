聚會約女生被風田把走！張立東爆女方身份 就是前任家具千金

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

中天綜合台《綜藝OK啦》明（18）日晚9點播出「完成任務就下班之就是你！狠狠背後捅我一刀」當集嘉賓張立東、梁赫群、王思佳及熊熊分別分享自己遭背叛的事情。其中張立東就控訴自己遭到好友風田背叛。

張立東控訴自己遭到好友風田背叛。（圖／中天綜合台提供）

張立東表示，「聚會到蠻晚時，我接到一個女生的訊息，風田就說『1點多了，那個女生訊息你，代表她喜歡你，你趕快叫她過來』，結果那個女生真的赴約了。」而風田趁著對方去上廁所時，和他分享自己的觀察，「他覺得這個女生臉看起來有點不自然，而且太高貴了，覺得這不是適合我的對象。」

廣告 廣告

等對方回來後，風田還故意刁難，「他直接講『妳是不是最近有去做醫美？妳敢不敢做豬鼻子』？那個女生說沒有，然後做完豬鼻子後，聚會就結束了。」正當在場來賓聽完覺得這段感情沒戲唱時，張立東接著說：「後來風田突然約我吃飯，我一去就看到那個女生，我想說什麼意思？結果他直接在我面前把人家的手牽起來說『不好意思立東，我跟她交往一陣子了』，那個女生就是他的前任家具千金。」





更多FTNN新聞網報導

周杰倫整員工！誆「方順吉要復出」 張立東整場陪演

張立東快看！白安「溺水救誰終極2選1」給答案了 親揭關鍵理由

張立東女神終極3選1！選中莎莎 慘被爆料「愛看色情衣服」

