聚焦三大主軸！內政部祭建築減碳旗艦計畫

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德今（30）日主持第五次國家氣候變遷對策委員會，會中內政部以「近零碳建築的轉型與展望」為題進行專案報告，宣布啟動「近零碳建築減碳旗艦計畫」，聚焦三大主軸，「擴大建築能效」、「老宅延壽及社會住宅」以及「綠領人才培育」，目標在2026年提前達成2030年公有新建建築物近零碳的目標，打造具韌性的「零碳台灣」。

內政部指出，據2024年統計，台灣溫室氣體總排放量為259.866百萬公噸CO₂e，其中住商部門佔21.51%，是僅次於能源與製造業的重要排放來源。為此，內政部與經濟部共同提出住商部門減碳行動方案，預計2030年住商排放量降至37.331百萬公噸CO₂e，住宅部門則須降至18.675百萬公噸，預期減碳達10.07百萬公噸CO₂e。

在「近零碳建築減碳旗艦計畫」中，第一項為「擴大建築能效」，預計每年可減碳4.7百萬公噸。內政部說明，將推動公有與民間既有建築能效改善，要求各級政府自下而上盤點並升級建築能源效率；同時推動新建建築設置太陽光電法制化，並協助易孤立地區建構能源韌性系統，確保災時可維持民生、消防等基本電力，此外，也將鼓勵設置立面太陽能光電板，透過彩繪塗層設計，兼顧美觀與環境友善。

第二項為「老宅延壽及社會住宅」，預估每年可減碳2.003百萬公噸。內政部指出，透過「老宅延壽計畫」與「國土安全韌性特別預算」3年50億元經費，將推動500棟四至六層集合住宅及透天老宅延壽工程，部內估算，延壽取代拆除重建可減碳六至七成，同時兼顧社會住宅興辦與城市更新效益。

第三項為「綠領人才培育」，目標每年培訓3,600人。內政部表示，將與環境部及教育部合作成立「淨零綠領人才培育聯盟」，推動大專院校開設「近零碳建築」課程，為未來綠色轉型培養專業人才。

報告最後總結四項重點成果，一是提前於2026年達成2030年公有新建建築近零碳目標；二是推動老宅延壽，單案可減碳六至七成；三是深化綠領人才培育，推動淨零公正轉型；四是2030年達成住宅部門減碳35%的階段性目標政，府將持續結合產官學力量，加速綠色轉型，打造「零碳韌性台灣」。

