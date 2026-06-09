聚焦人工智慧治理框架，臺灣數位治理協會舉辦「人工智慧風險治理戰略對談」
文/邱臆庭（台灣數位治理協會專案經理）
2026 年 6 月 2 日上午，台灣數位治理協會於國立臺北科技大學先鋒大樓 1401 講堂舉辦「AI 風險治理策略對談」實體課程，吸引來自產學各界的專業人士參與。活動自上午十點半至中午十二時，由台灣數位治理協會理事長陳春山、中研院資安專題中心執行長黃彥男，以及資訊工業策進會人工智慧研究院院長戴偉峻三位重量級講者共同主講，就 AI 技術快速發展下的風險治理策略展開深度對話。
近年來，人工智慧技術的迅速普及不僅帶來產業效率的躍升，也在資安與詐騙防制領域製造了前所未有的挑戰。本次講座以此為切入點，聚焦深偽（Deepfake）技術與語音克隆等新興威脅的快速演化，探討這些技術如何被系統性地應用於詐騙產業化，並從組織治理的角度，提出企業與機構在面對此類風險時應具備的防範思維與應對框架。
三位講者從各自的專業視角出發，分別就政策面、技術面與實務面深入剖析 AI 風險治理的核心議題。陳春山理事長強調，AI 治理不僅是技術問題，更是制度設計與社會信任的挑戰，需要公私部門共同建構具前瞻性的監理架構；黃彥男執行長則從資安專業的角度，說明 AI 驅動的攻擊手法如何突破傳統防禦邊界，以及如何透過更精準的威脅偵測機制提升組織韌性；戴偉峻院長則分享資訊工業策進會在推動 AI 治理研究與政策建議上的實踐經驗，並闡述 AI 研究院作為橋接研究與應用的角色定位。
活動壓軸安排了現場 Q&A 交流環節，與會者就 AI 詐騙識別、企業治理責任、法規遵循等實務課題踴躍提問，三位講者也針對具體情境逐一回應，形成富有深度的對話，現場討論氣氛熱烈。
台灣數位治理協會長期致力於推動數位轉型與 AI 治理的知識建構與政策倡議，持續透過論壇、課程及研究交流，協助各界建立具前瞻性的數位治理能量。本次講座為協會今年度系列活動之一，後續將持續規劃相關議題的深度對談，歡迎各界持續關注。
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