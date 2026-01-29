聚焦人才培育、新創合作 美國愛達荷州學研團訪問桃園天際線





桃園市政府積極接軌國際，打造青年創業友善生態系，市府青年事務局29日在桃園天際線基地（Taoyuan Skyline）接待來自美國愛達荷州的微電子學研訪問團。訪團陣容堅強，涵蓋愛達荷州商務廳官員、全球半導體龍頭美光科技（Micron）、當地製造業與科技公協會，以及多所頂尖高等學府，旨在針對人才培育、新創技術落地及產業鏈結進行深度的實質交流。

本次訪問團由愛達荷州商務廳教育與高科技專案管理總監 Tracy Day 領軍，成員包括愛達荷州立大學（ISU）、愛達荷大學（U of I）、西愛達荷州學院（CWI）等五所高等教育機構的院長級管理團隊。此外，全球總部設於愛達荷州的半導體大廠美光科技，亦派出人才策略專案總監 Kevin Phithak 與會，顯示美方對與桃園建立科技走廊的高度重視。



桃市府青年局長侯佳齡致詞並勉勵在場新創團隊。





市府青年事務局長侯佳齡表示，桃園位居台灣高科技產業廊帶的核心，擁有完整的供應鏈優勢與充沛的青年創業能量。她強調，桃園天際線加速器是國際夥伴認識桃園的重要門戶，透過與愛達荷州微電子生態圈的互動，期盼能建立長期且具體的合作機制，讓桃園成為美國高科技企業尋求創新技術的最佳對接窗口。

活動現場特別安排了5家桃園在地極具潛力的優質新創團隊進行技術簡報（Pitch），包含來自天際線加速器的「洺鈞畜產」、「全瑩生技」；安東基地的「采鑛數據科技」、「互宇向量」；以及由中原大學、中央大學育成中心輔導的「矽眾科技」、「伊斯酷軟體科技」與「昱叡電子」。



桃園天際線加速器所屬全瑩生技進行簡報。

這些團隊專注於「AI、智慧農業、智慧製造」等前瞻領域，向美光科技專家與多所工程學院院長展示其創新解決方案。面對國際大廠的技術檢視，桃園新創團隊展現了紮實的研發能量與市場應用潛力，交流氣氛相當熱絡。

愛達荷州立大學理工學院院長 Jim Widmann 對桃園的高等教育能量與科技人才素質給予高度評價，並特別指出未來雙方在「智慧工業機器人」等領域有極大的合作空間。美光科技人才策略專案總監 Kevin Phithak 則承諾，美光將持續深化與學研單位的連結，期待未來與桃園的新創基地有更緊密的合作關係。



桃園天際線加速器所屬洺鈞畜產與訪團互相交流。





此外，桃園在地學術界亦熱烈參與，中原大學副校長吳宗遠及國立中央大學產學營運中心副主任陳靖昀皆出席與會，共同探討如何將在地研究能量轉化為跨國產業動能。

桃園市青年事務局強調，此次交流不僅向美國產官學界展現了桃園青創的活力，更是實質跨國合作的起點。未來青年局將持續推動更多國際交流計畫，協助在地團隊拓展海外市場，並為青年人才建構通往全球頂尖科技重鎮的橋樑。

欲了解更多桃園青年創業資訊，請至桃園市政府青年事務局官網（[https://youth.tycg.gov.tw/](https://youth.tycg.gov.tw/)）或搜尋「桃園青創事」臉書粉絲專頁。



美國愛達荷州學研團訪問桃園天際線大合照。





