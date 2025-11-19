聚焦低碳節能 金屬中心攜手中鋼公司臺日研討會
【記者 王雯玲／高雄 報導】金屬中心與中鋼公司於昨(18)日在中鋼集團總部大樓國際會議廳共同舉辦「第35屆臺日工程技術研討會-金屬組」會議。呼應本屆大會「科技引領，永續新程」的主軸，邀請日本專家學者針對低碳金屬回收材料、高值金屬製程、及工業節能應用等先進技術，分享最新研究成果及產業趨勢。
▲第35屆臺日工程技術研討會之金屬組研討會，金屬中心劉嘉茹董事長與日本講師合影(由左至右為：東京大學小関敏彥副校長、東京科學大學熊井真次名譽教授、金屬中心劉嘉茹董事長、WELCON公司鈴木裕社長)。
「臺日工程技術研討會」自民國69年創辦以來，已是臺日兩國間重要的技術交流平台。金屬中心劉嘉茹董事長於開幕致詞強調，臺灣正處於淨零轉型和產業永續的關鍵發展時刻，循環經濟、金屬高值化、低碳製程及氫能應用是產業韌性發展的重要策略。藉由此次日本專家前來分享研究成果，結合金屬中心與中鋼公司在金屬材料研發與產業應用的能量，期許深化臺日合作，加速臺灣金屬產業淨零轉型與永續發展。
本屆金屬組特別規劃金屬材料與工業節能兩大核心主題，邀請六位日本頂尖學者與標竿企業專家前來進行專題分享。金屬材料領域，東京科學大學熊井真次名譽教授以回收鋁料循環技術現況與發展趨勢為題，聚焦日本高品級再生鋁材的技術發展；東北大學長坂徹也特聘教授從資源流角度，提供鋁料回收應用面臨的技術挑戰與解決方案。東京大學小関敏彦副校長則探討先進航太合金與製造技術，引領高值產業發展趨勢。
工業節能領域，以電磁材料模擬軟體開發聞名的JSOL公司 山田隆技術長分享先端馬達與材料模擬整合的最新發展，提供高功率低能耗與小型化的設計方向。全球工業爐與工業加熱設備大廠，日本富士電機丸田悠理課長則介紹最新的電熱工業爐節能技術，提供金屬產業低碳轉型的解決方案。聚焦氫能應用，日本Welcon公司鈴木裕社長分享擴散銲接技術在微流道產品製造的應用，以及該公司在加氫站熱交換器的開發實績。
除了研討會專題發表，日本專家亦與金屬中心深入的技術交流與合作議題討論。金屬中心製程處鄭炳國處長率領技術團隊，針對鋁金屬回收與航太零組件製程等議題，與日方專家交流雙方潛在的技術合作機會。林恒育處長則率領升級處團隊針對氫能與燃燒器設計等先進領域，與日本專家深入探討，以強化未來產業技術合作的討論與共識。
臺灣與日本具有長久的產業技術發展合作歷史，共同面對全球經濟與淨零永續的挑戰。本次研討會藉由日本專家分享的前瞻研究與產業趨勢，為臺灣業者提供了低碳金屬材料、節能製程設備與應用的創新思維，有助於深化臺日雙邊產業技術交流合作。（圖／記者王雯玲翻攝）
