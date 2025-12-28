聚焦兩岸和平 籌備明年鄭習會

國民黨副主席兼秘書長李乾龍（左八）二十八日出席金門黨慶大會。（國民黨金門縣黨部提供，中央社）

記者康子仁∕台北報導

國民黨副主席兼秘書長李乾龍二十八日表示，黨主席鄭麗文希望在明年上半年訪問北京進行「鄭習會」，應會在兩岸和平共處、和平共榮前提下進行兩岸對話。

李乾龍到金門縣出席黨慶暨表揚大會，代表鄭麗文頒發縣黨部主委派任書給立委陳玉珍，並頒發負責退伍軍人事務的副主委派任書給蔡連進，隨後表揚資深黨員及績優義務幹部。

李乾龍致詞表示，近兩個月以來近距離看到鄭麗文在大陸及美國兩大強權之間取得平衡；日前獲美國在台協會賀電，也獲對岸賀電，都歡迎鄭麗文前往訪問。

李乾龍指出，鄭麗文日前表達明年上半年有計劃訪問北京，和中共總書記習近平舉行「鄭習會」，應有妥善計劃，希望促進兩岸和平，接下來會有一系列兩岸之間共同協調細節的部分。李說，鄭麗文聚焦兩岸和平共處、和平共榮，「所以她應該會在這個前提底下做成進行兩岸對話，不會涉及其他問題」。