聚焦區域均衡打市政牌 林岱樺挺進大旗美造勢力拼市長提名
完成初選登記、力拼民進黨提名，參選2026高雄市長的林岱樺今（22）日下午將在大旗美舉辦造勢活動。她表示，期盼延續岡山場3萬人力挺的熱度，展現「以民為主、市民最大」的政治主軸，爭取選民認同。
民進黨將辦理初選民調，從賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺、許智傑當中決定參選2026高雄市長。延續11月初首場在岡山造勢喊出3萬人支持的氣勢，林岱樺今日將挺進大旗美公共體育場，舉辦第二場大型造勢活動。
她指出，這次參選市長初選的主軸是「以民為本、市民最大」。哪裡是最困苦的地方，她就從哪裡開始。第一場選在台美關稅重災區的岡山；而第二場的大旗美，是典型偏鄉地區。無論是基礎建設、教育或農業都面臨挑戰，甚至去年七月還出現不該淹水的地方大淹水。
林岱樺進一步指出，因此第二場造勢選在大旗美區，也是基於「以市民為主、市民最大」的本懷。她希望大家關心大高雄的區域均衡發展，支持大旗美區的大造勢，讓高雄的區域均衡訴求被看見。
她表示，身為初選參選人，必須負責任地提出對大旗美區問題的爬梳和解方，並邀請民眾於下午四點前往大旗美區旗山公共體育場。至於鳳山場次，她補充，活動將在12月底舉行，地點確定於市議會後方的台糖用地，時間將另行公布。
林岱樺強調，高雄市的政治生態已經改變，打破了政治與派系藩籬，從派系把持走向市民自主的時代。她強調，有信心能夠「講人民的話、走高雄的路」。
