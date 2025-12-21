聚焦基督徒 美國與奈及利亞簽署醫療援助協議

華盛頓20日宣布，已簽署一項協議來強化奈及利亞的醫療體系。在美國總統川普(Donald Trump)譴責針對奈及利亞基督徒的攻擊之後，這是美國和這個非洲人口最多國家之間改善關係的跡象。

美國國務院發言人表示，根據一項5年期的雙邊協議，華盛頓將提供將近21億美元，來協助預防愛滋病、結核病、瘧疾與小兒麻痺症並保護母親與孩童的健康。

發言人說，奈及利亞已承諾在未來5年增加近30億美元的國家醫療支出，而這項雙邊協議的內容涵蓋了「重點強調促進以基督教信仰為基礎的醫療照護供應者」。

川普上個月在社群媒體發文，表示美國準備在奈及利亞採取軍事行動以因應基督徒遭到屠殺，此言令人大感震驚。

這位美國領袖表示，基督教在奈及利亞和「其他多個國家」面臨了「生存威脅」，這突顯出他的政府所謂的全球基督徒遭受迫害的問題。

華盛頓已將奈及利亞列為宗教自由「特別關切國家」，並限制向這個國家的公民發放簽證。

美國國務院發言人說，20日簽署的這項協議是和奈及利亞政府所推動、旨在優先保護基督教人口免於遭受暴力的改革有關的協商結果。

奈及利亞大致分為以基督教徒為主的南部、和以穆斯林為主的北部。奈及利亞堅稱，不會容忍任何的宗教迫害。(編輯：宋皖媛)

