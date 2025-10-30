聚焦山域、車禍救援 10澳洲消防員交流台東消防局

（中央社記者盧太城台東縣30日電）10名澳洲消防員訪問團今日到台東縣消防局交流，透過實際狀況演練及操作，聚焦台東常見的山域事故與車禍救援、緊急救護等關鍵領域。

到台灣進行交流及公益活動的10名澳洲消防員訪問團，今日安排訪台東縣，將與台東縣消防局辦理為期3天的「114年澳洲昆士蘭消防員救災救護技能交流活動」，盼透過雙方實務經驗切磋，強化台東面對複合式災害應變能力。

縣長饒慶鈴相當重視這次國際交流，親自到消防局致意，代表全體縣民向遠道而來的澳洲英雄們致上最誠摯敬意與謝意。

饒慶鈴表示，台東好山好水，但也因此讓消防弟兄須經常面對極具挑戰性的救援任務，尤其這幾年颱風以及地震肆虐，讓挑戰更為嚴峻；自上任以來，便將提升災害搶救及緊急救護量能列為施政重要目標，近年來台東消防的表現也是有目共睹，近期更榮獲內政部消防署「113年度全國消防機關評核總成績特優」最高榮譽，證明了台東縣消防戰力精實。

台東縣消防局長管建興表示，這次來訪的澳洲消防員具備豐富專業經驗，尤其在繩索救援及車禍救援方面擁有高階技術認證；為使交流效益最大化，消防局特別規劃車禍救援、到院前緊急救護及山域搜救等實地演練項目，期望透過與國際夥伴技術切磋，引進新的戰術思維，提升團隊應變效能與國際視野，為守護縣民安全做更萬全準備。

他表示，為期3天交流活動，除了在消防局本部技術演練外，也將前進知本森林遊樂區，共同執行山域搜救演練，模擬真實環境下的救援挑戰，並藉此機會向國際友人展現台東獨特自然美景。（編輯：陳仁華）1141030