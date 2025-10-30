聚焦文化傳承與產業創新 第16屆海峽兩岸廈門文化產業博覽交易會啟幕

▲10月30日，第十六屆海峽兩岸（廈門）文化產業博覽交易會在廈門啟幕。

【記者 徐迪／福建廈門 報導】10月30日，第十六屆海峽兩岸（廈門）文化產業博覽交易會在福建廈門國際會議展覽中心拉開帷幕。本屆文博會聚焦文化傳承與產業創新，通過多元展示、深度對話與務實合作，開啟兩岸文化交流與產業對接的新篇章。

本屆文博會總展覽面積6萬平方米，創新採用「1+4+N」的辦展模式，打造1個文旅產業綜合成果展，全景式呈現兩岸文化產業融合發展的廣度與深度；兩岸文博IP授權展、工藝精品展、數字視聽展、創意設計展四大主題展區，聚焦兩岸互動、數字創新、產業發展、文旅消費、活動惠民等多元內容，以新質生產力驅動文旅經濟高質量發展的新動能。同時，各類論壇、推介會、路演展演等330多項配套活動同期在主展館以及各區分會場亮相，全方位展示文化產業發展趨勢和兩岸文化交流成果。

▲民俗技藝「獅頭旺」精彩呈現。

文博會精心構築多元交流場景，共設置12個臺灣地區主題館，200多個機構、行業協會、品牌企業，以及500餘位專家學者、工藝大師、專業客商、臺青代表參展參會，其中24個機構、81名臺胞首次參展，集中展示臺灣茶、漆藝、少數民族工藝、設計IP、文旅消費品等多元內容。

首次設立的「閩臺鄉建鄉創融合發展成果展」邀請10餘位臺青和民众共同演繹鄉建鄉創的故事。展區突出臺青參與整村運營及「研學+」模式，展現通過祖地尋根、新媒體聯動、農房改造與民俗體驗等形式，促進兩岸血脈重逢與文化共融的合作成果，並結合AI體驗與舞臺劇形式進行生動呈現。

金門館連續十六年參與海峽兩岸文博會，深刻展現了廈門與金門之間的深厚情誼及文化的高度融合。展館圍繞歷史語言、島嶼風貌與在地符號，生動呈現閩南語發展淵源。

▲臺灣知名文創品牌「霹靂布袋戲」。

「閩臺民藝傳承特展」則聯動臺灣知名文創品牌「霹靂布袋戲」與大陸國家級非遺布袋木偶戲同台競技，通過經典藝術品展演及大師藝術對話等形式，展現傳統木偶戲的當代魅力與兩岸匠人精神的傳承創新。熱門劇集《沉默的榮耀》同民俗技藝「獅頭旺」也在展會期間精彩呈現，為觀眾營造沉浸式文化體驗。

「老面孔」的臺灣工藝發展協會理事長劉武說，今年帶來參展的有五大類工藝品項，涵蓋玉石工藝、雕塑藝術、陶瓷工藝、玻璃工藝、纏花工藝等，充分展示工藝藝術大師、非遺傳人、中華傳統工藝匠人的匠心匠藝。

海峽兩岸文博會以其專業高度、文化深度與產業廣度，持續深化兩岸文化交流，推動文化產業創新發展，為構建兩岸融合發展新格局注入持久動力。（照片記者徐迪攝）