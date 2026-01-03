聚焦日本江戶時代！浮世繪春畫「無碼」登大銀幕

《春畫先生》將江戶時期珍貴浮世繪春畫一一「無碼」展現在大銀幕，獲選日本〈旬報〉十大佳片。（圖／海鵬影業）





2026新的一年來臨！「中山73」一月份將推出十分具衝擊性的雙焦點主題，首先聚焦描繪日本江戶時代、百姓追逐享樂生活的「浮世繪藝術」，推出三部相關的日本電影，包括《春畫先生》、《浮世繪女兒》，以及《北齋：浮世繪傳奇》。

《浮世繪女兒》聚焦被歷史忽略的女性繪師故事。（圖／海鵬影業）

《春畫先生》為日本影史首次認證，將江戶時期珍貴浮世繪春畫一一「無碼」展現在大銀幕，獲選日本〈旬報〉十大佳片。《浮世繪女兒》則集結影帝永瀨正敏、影后長澤雅美，共同演繹浮世繪藝術大師北齋父女，聚焦被歷史忽略的女性繪師故事。《北齋：浮世繪傳奇》更直接描繪大師北齋的傳奇魅力，阿部寬、柳樂優彌均挺身片中大秀演技。三部各具代表性的日本浮世繪電影同時亮眼呈現，探索藝術與視覺文化衝擊，將帶給觀眾驚艷驚喜。

坎城大片《約見波布》，回溯紅色高棉統治下的柬埔寨。（圖／海鵬影業）

另一焦點主題「此刻，我依然在」則推出四部攸關人權的電影：坎城大片《約見波布》，回溯紅色高棉統治下的柬埔寨，描述3名記者受邀前往金邊與「大魔頭」波布進行會面的驚悚歷程，坎城影后伊蓮雅各演出極其精彩。《我依然在此》藉由一位母親化心碎為堅韌的力量，揭開巴西歷史上一段被掩蓋的真相，榮獲2025年奧斯卡金像獎最佳國際影片，更數度名列年度佳片冠軍。《希瑪之歌》為台中首映，背景鎖定1970-80年代的阿富汗動盪政治，透過兩位女性的人生際遇，呈現動亂年代女性的友誼、掙扎與堅韌。《黑箱日記》則描述日本女記者伊藤詩織揭露性侵案件遭遇的過程，以及其對抗日本社會與法律體制的壓力，獲得奧斯卡最佳紀錄片提名。每部電影都相當具有震撼力。

范冰冰金馬稱后作《地母》中山73獻映 《格陵蘭雪女》赴北極拍攝

為《地母》「洗盡鉛華」的范冰冰，突破性的演出博得國際媒體「影后級巔峰演出」的讚譽。（圖／海鵬影業）

值得一提的是，「中山73」一月份首輪藝術電影，將與戲院同步放映《地母》、《格陵蘭雪女》兩部影后之作，以及紀錄電影《高山遊民》等。《地母》為中國女星范冰冰的金馬獎稱后作，劇情描述：馬來西亞農婦鳳音（范冰冰 飾）白天務農，夜晚化身解降師為村民驅魔，卻面臨田地糾紛及村裡異象的故事。本片入圍第38屆東京國際電影節主競賽，更勇奪第62屆金馬獎最佳女主角、最佳攝影、最佳原創電影歌曲等三項大獎，獲「中山73」本月嚴選推薦。而從法國侏羅山脈拍到北極格陵蘭的冒險喜劇《格陵蘭雪女》，則是法國影后白蘭雪蓋汀的最新代表作，劇情描述北極女探險家「柯琳莫赫」一趟改變人生的極地旅行，曾入圍柏林影展「電影大觀」觀眾票選獎。

王安民分享《高山遊民》拍攝經驗 《鱷魚歌王》《靈緹犬》改編繪本

講述「高山協作」生命故事的紀錄電影《高山遊民》，則歷經四年、超過50次走訪大霸尖山、雪山、玉山、奇萊、合歡群峰等百岳群峰拍攝，曾入選金馬創投會議。本片除呈現臺灣登山文化，更重塑高山與人們的距離與溫度，片中「三六九山莊」承載許多人的回憶，如今已成為數代山友的共同回憶與見證，看過觀眾均大受感動。台中市影視發展基金會將邀請《高山遊民》導演王安民於1月17日（六）下午四點蒞臨「中山73」講座「進戲院聽一座山」，分享他的攀登百岳拍攝的經驗，歡迎觀眾踴躍報名參加。

「中山73」最受歡迎的「WOW！動畫」單元，本月份將推出兩部改編自暢銷繪本的動畫電影，包括美國真人動畫歌舞喜劇《鱷魚歌王》，以及由愛爾蘭童動畫《女孩的靈緹犬》。前者為《大娛樂家》金獎音樂團隊傾心製作，描述普林姆一家人剛搬進紐約新家，卻在浴缸發現一隻會唱歌的鱷魚，劇情緊張有趣、歌曲膾炙人口，十分適合家庭共賞。《女孩的靈緹犬》則敘述11歲的女孩瑪麗夢想成為世界一流的廚師的故事，劇情串聯起血脈相連的四代女性的愛與失落，如同一封寫給長大後自己的信，曾獲芝加哥國際兒童影展動畫首獎。



