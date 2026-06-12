聚焦智慧城市科學教育交流 桃市府副秘書長賴淑華一行訪姊妹市捷克布爾諾市

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桃園市政府副秘書長賴淑華11日率團赴姊妹市捷克布爾諾市（City of Brno）訪問，會晤該市第二副市長Filip Chvátal，就教育、智慧城市、環境保護及健康照顧等議題進行交流，並邀請布爾諾市市政團隊訪問桃園。

賴淑華副秘書長表示，布爾諾市為捷克第二大城，不僅是該國科技及學術重鎮，也是張善政市長上任後首個締盟的城市。在教育合作方面，桃園透過布爾諾市引介，與該市所處的南摩拉維亞州（South Moravian Region）共同推動「桃園市與捷克南摩拉維亞州技職高中交流計畫」，成功媒合南摩拉維亞州多所學校與本市高中進行交流，盼藉此強化雙邊技職教育，增進多元文化交流。

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賴淑華指出，桃園近年積極發展智慧城市，將科技導入市政，廣泛應用在環境保護及醫療救護等方面，例如「救護一路通」專案，在醫院周邊建置智慧號誌系統，結合GPS技術即時控制號誌，讓救護車一路綠燈通行，平均每趟省下101秒行車時間，提升緊急救護效率，透過科技實質提升市民生活品質，打造桃園成為宜居城市。



桃園市政府副秘書長賴淑華率團赴姊妹市捷克布爾諾市訪問。

Filip Chvátal副市長表示，兩市自締盟以來互動頻密，雙邊時有訪團互訪，未來盼與桃園就智慧永續深入交流，除此之外，健康照顧也是該市長期重視的議題。賴副秘書長補充，在推動健康城市方面，桃園透過新生兒篩檢補助、擴大肺癌篩檢計畫、銀髮健身俱樂部等提供市民全齡的照護，兩市可就相關政策互相參酌學習。

賴淑華一行亦前往該市VIDA!科學中心（VIDA! science centre Brno)考察，中心主任Tomáš Mejzlík親自接待，並分享該中心兼具科學教育與親子共融功能，以及如何透過互動科技展品傳達玩樂中學習的理念。賴副秘書長則提到，桃園近年吸引眾多年輕族群移入，VIDA!科學中心有眾多經驗值得學習，可做為桃園推動科學教育發展之借鑑。

參訪過程中，包括布爾諾市國際事務處國際合作科科長Andrea Opršálová、布爾諾市戰略與合作部門專員Lucie Mezníková、布爾諾市國際合作處高級專員Beata Zapletalov?、駐捷克臺北經濟文化辦事處三等秘書蔣鴻名皆一同出席。



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