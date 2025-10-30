聚焦智慧製造與高齡健康 南台創新技博會奪一銀五銅

南台科大師生研發團隊聚焦智慧製造與高齡健康，在台灣創新技博會中榮獲一銀、五銅及企業特別獎，成績斐然。（南台提供）

記者汪惠松／永康報導

南台科大師生研發團隊聚焦智慧製造與高齡健康，在二０二五台灣創新技術博覽會中大放異彩，憑藉卓越的創新能力與實務應用，在來自十九國逾千項技術激烈競爭中脫穎而出。以高達八成的獲獎率，榮獲一銀、五銅及台達企業特別獎，成績斐然。

南台獲獎作品主軸聚焦於「智慧機構設計」、「醫療安全與智慧辨識」及「智慧生活應用」三大領域，充分展現跨域整合的創新實力。其中在智慧生活方面，由財法所副教授許舜喨指導的「蓋體總成及含彼之滾筒式洗衣機」榮獲銀牌獎，其「可中途加衣雙層蓋體」成功解決了滾筒洗衣機的民生痛點。

廣告 廣告

而產設系助理教授陳亞麟指導榮獲企業特別獎暨銅牌獎的「輪椅無障礙輔助機車」，以可收合樞轉結構突破空間限制，為高齡及身障者交通輔具市場提供安全解決方案；另項銅牌作品「組合式健身裝置」，則以高度整合與人性化設計，解決居家健身器材佔空間的問題。

在醫療安全與智慧辨識方面，電子系副教授鄭琮生指導的「醫療用針的回收裝置」與副教授陳銘哲指導的「透析廢液智慧辨識方式方法及裝置」皆榮獲銅牌獎，分別在防止針具誤用和提升透析治療效率與安全性上，展現了智慧醫療的創新價值。

另電機系特聘教授指導的銅牌獎作品「基於手機排程自動啟閉功能程式之系統與執行方式」，透過時間排程與指令設定，自動控制手機功能模組，例如 Wi-Fi、藍牙，有效提升設備管理效率與系統穩定性，可應用於企業行動裝置管理與物聯網自動化控制。