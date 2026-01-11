聚焦未來科技素養 中市科技教育創意競賽51組激發創新智慧

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市政府教育局10日於沙鹿國中舉辦「114學年度科技教育創意實作競賽」。此次競賽比照全國賽規則，規劃「生活科技組」及「資訊科技組」兩大主題，共吸引51組、156名國中小學生同場較勁，並將選出優秀隊伍代表中市參加全國賽。

資訊科技競賽實況。（圖/記者廖妙茜翻攝）

生活科技組以「智慧城市中的資源回收與物流配送」為主題，鼓勵學生從日常生活發現問題，透過機構設計與科技應用模擬未來城市的運作模式。資訊科技組則聚焦「程式解構與運算思維」，學生需運用演算法、模組化程式設計等概念，開發具判斷與執行能力的智慧系統。

廣告 廣告

114學年度台中市科技教育創意實作競賽開幕式郭副局長致詞。（圖/記者廖妙茜翻攝）

教育局表示，市長盧秀燕以「教育是城市的基礎、孩子是我們的未來」為施政理念，教育預算連年為六都第一，顯示市府對教育投資的重視。市府積極推動科技教育，期望學生在學習歷程中培養創造思考、批判思考、問題解決與運算思維等高層次能力，與課綱精神接軌。

製作參賽作品陳列。（圖/記者廖妙茜翻攝）

此次競賽由沙鹿國中承辦，競賽核心在於「行動學習」──讓學生從構思、設計、製作到展示的完整歷程中，學會動手，更學會動腦。科技教育不只是操作工具，更是一場探索思維、發揮創造力的過程，讓學生在實作中找到成就感與方向感。

市府目前已在山、海、屯、中各區設置自造教育及科技中心，各校組成策略聯盟並持續辦理科技教育推廣、寒暑假課程與營隊，培育科技教育種子教師，推動素養導向與問題解決導向的教學，讓科技學習在校園中扎根。

橋樑載重測量。（圖/記者廖妙茜翻攝）

參賽學生分享，本次競賽讓他們能以真實生活問題為出發點，思考如何透過科技改善資源回收效率、物流配送與城市永續發展。例如智慧倉儲分流平台、垃圾分類模擬載具與節能運輸系統等作品，展現從觀察、分析到提出解方的能力，也呈現出素養導向教學在校園的落實成果。

長官來賓與比賽同學大合照。（圖/記者廖妙茜翻攝）

教育局強調，未來將持續推動跨領域課程、創意實作競賽與科技教育師資增能，協助學生面對科技快速變動的世界，培養具備創新能力與科技素養的新世代公民，打造智慧、永續的教育城市。