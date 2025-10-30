聚焦氣候與健康！空氣品質政策白皮書曝光

▲彭啟明發表全國第一份《空氣品質政策白皮書》。（圖／總統府YT）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德今（30）日主持第五次國家氣候變遷對策委員會，會議除延續第四次強調的「數位與淨零雙轉型」主軸外，也首度聚焦「氣候與健康的共效發展」，由環境部長彭啟明報告「淨零路徑下空氣污染改善共效益契機」，並發表全國第一份《空氣品質政策白皮書》，以科學實證為基礎，提出我國空氣品質治理新藍圖。

據指出，三大委員會各有其階段性成果，實則息息相關，進行整合、一體思考，目的在展現賴清德成立三大委員會的初衷，盼能打造能夠應對所有挑戰的韌性家園。

廣告 廣告

「淨零路徑下空氣污染改善共效益契機」報告案，主要從具體作為、健康研究、社會溝通三大架構出發，發表我國第一份空氣品質政策白皮書，並歸納四大面向與未來行動，其四大面向包含促進全民永續健康、污染改善精進重點、淨零排放共利減污、科技應用與公民參與，具體論述政府全方位空氣品質的治理方案。

在健康研究方面，提出各項空氣品質與健康關聯的實證研究，只要空品改善就能具體降低國人疾病負荷，展現氣候變遷與健康議題的息息相關；社會溝通方面，政府也擘畫明確藍圖，確保跨域合作、強化社會溝通、打造多層防護，展現政府維護空氣品質的企圖心。

從國際潮流來看，推動淨零減碳、改善空氣污染，是包括台灣在內的國際上主要國家的共識與趨勢，全球已有130多國提出「2050淨零排放」宣示與行動，聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）日前發佈系列評估報告中第六份（IPCC AR6），明確指出減碳行動帶來空氣品質改善，健康經濟效益可能與減緩成本相當，甚至更高。

有鑑於此，環境部日前舉辦一系列「AIR 2025：智慧城市永續清淨空氣科技創新論壇」，邀集國內外專家學者、廣納匯聚民眾建言，務求為我國空氣品質政策注入新動能，擘劃未來新空品政策白皮書治理藍圖，積極與國際接軌，打造更具韌性的永續健康台灣。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

獲正國會力挺！林岱樺辦公室控網軍攻擊：逾千則抹黑留言

賴清德喊淨零轉型「加速落實」 顧問當場建議：需重新思考核能

內幕／正國會挺林岱樺原因曝光！知情人士揭林佳龍力挺「3理由」