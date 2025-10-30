聚焦氣候與健康！空氣品質政策白皮書曝光
[NOWnews今日新聞] 總統賴清德今（30）日主持第五次國家氣候變遷對策委員會，會議除延續第四次強調的「數位與淨零雙轉型」主軸外，也首度聚焦「氣候與健康的共效發展」，由環境部長彭啟明報告「淨零路徑下空氣污染改善共效益契機」，並發表全國第一份《空氣品質政策白皮書》，以科學實證為基礎，提出我國空氣品質治理新藍圖。
據指出，三大委員會各有其階段性成果，實則息息相關，進行整合、一體思考，目的在展現賴清德成立三大委員會的初衷，盼能打造能夠應對所有挑戰的韌性家園。
「淨零路徑下空氣污染改善共效益契機」報告案，主要從具體作為、健康研究、社會溝通三大架構出發，發表我國第一份空氣品質政策白皮書，並歸納四大面向與未來行動，其四大面向包含促進全民永續健康、污染改善精進重點、淨零排放共利減污、科技應用與公民參與，具體論述政府全方位空氣品質的治理方案。
在健康研究方面，提出各項空氣品質與健康關聯的實證研究，只要空品改善就能具體降低國人疾病負荷，展現氣候變遷與健康議題的息息相關；社會溝通方面，政府也擘畫明確藍圖，確保跨域合作、強化社會溝通、打造多層防護，展現政府維護空氣品質的企圖心。
從國際潮流來看，推動淨零減碳、改善空氣污染，是包括台灣在內的國際上主要國家的共識與趨勢，全球已有130多國提出「2050淨零排放」宣示與行動，聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）日前發佈系列評估報告中第六份（IPCC AR6），明確指出減碳行動帶來空氣品質改善，健康經濟效益可能與減緩成本相當，甚至更高。
有鑑於此，環境部日前舉辦一系列「AIR 2025：智慧城市永續清淨空氣科技創新論壇」，邀集國內外專家學者、廣納匯聚民眾建言，務求為我國空氣品質政策注入新動能，擘劃未來新空品政策白皮書治理藍圖，積極與國際接軌，打造更具韌性的永續健康台灣。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
獲正國會力挺！林岱樺辦公室控網軍攻擊：逾千則抹黑留言
賴清德喊淨零轉型「加速落實」 顧問當場建議：需重新思考核能
內幕／正國會挺林岱樺原因曝光！知情人士揭林佳龍力挺「3理由」
其他人也在看
北市消提醒廚房防火意識仍須提高 (圖)
台北市政府消防局30日表示，統計1至9月火災原因，結果顯示，除防範電氣火災，民眾仍須提高廚房防火意識，並分享廚房防火5要訣。圖為爐火烹調火災示意圖。中央社 ・ 15 小時前
「持菜刀」闖銀行! 南投婦大鬧稱:存款少4000
中部中心／張家維 南投報導南投埔里鎮，今天（30日）下午一點多，一名婦人竟然持刀闖入銀行，自稱因為與行員有存款糾紛，怒氣沖沖拿著菜刀，現場情況一度危急，所幸警方趕到，即時將人勸導再制伏，沒有造成傷害。婦人邊說邊揮動右手上的菜刀，情緒激動，憤恨不平地說著，她的銀行存款短少4000元，要銀行給個交代。婦人:「我錢都不見了，要我死就死給你看，我那天叫我媳婦來存錢，我存4000元，他(行員)的電腦壞掉，沒辦法入帳，存簿拿回去，我看的時候是用筆寫的，我問我媳婦為什麼是用筆寫的，他們(銀行)卻說我們偽造文書。」婦「持菜刀」闖銀行 稱存款少４千 警勸不聽遭法辦 (圖/翻攝畫面)30日下午1點多，婦人拿著包包裝著菜刀，跑到埔里鎮一家銀行內嗆聲，嚇壞行員和現場民眾，警方獲報到場，婦人越說越激動，要銀行還她4000元，員警圍著她警戒。婦這次「持菜刀」闖銀行 稱存款少４千 也曾到銀行理論過 (圖/翻攝畫面)警方初步調查，婦人因2年前存款金額與行員有爭議，遲遲得不到滿意答案，三不五時偶爾就到銀行理論，這次居然帶菜刀闖銀行，被警方制伏帶回偵訊。南投婦持菜刀大鬧銀行 稱存款少4000元 遭警制伏法辦 (圖/民視新聞)《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：南投婦「持菜刀」闖銀行 稱存款少４千大鬧遭警制伏 更多民視新聞報導苗栗街頭民眾衝突! 疑勸違停惹怒騎士亮刀欠錢最大?不滿遭討8萬砍好友 遭逮還起獲毒品台中大雅移工命案 持刀砍死同鄉越籍男聲押禁見民視影音 ・ 15 小時前
邱議瑩火大了！喊告邱毅誣指「3大弊案」 再轟柯志恩尖酸刻薄
即時中心／黃于庭、謝宛錚報導高雄美濃大峽谷案延燒，橋頭地檢署持續溯源，重懲不法分子。然而，卻有不少有心人士將此案污名化，前立委邱毅更指稱，民進黨立委邱議瑩涉及「3大弊案」。對此，邱議瑩今（30）日反擊，有特定媒體影射該地主背後不法份子是她與市長陳其邁，以及邱毅於節目上公然抹黑，她將一併提出法律告訴。民視 ・ 15 小時前
前新北4連霸議員張瑞山逝世 賴總統.蘇貞昌到場致意
政治中心／林靜、楊柏玨 台北報導前新北市議員、現任議員張維倩的父親張瑞山，這個月18號逝世，享壽71歲，今（30號）舉辦告別式，包含總統賴清德、前行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜、北市副市長李四川及立委蘇巧慧等人都到了，現場冠蓋雲集，蘇貞昌致詞時，特別提到感謝他一生為台灣、新北努力打拼的貢獻。民進黨新北市議員張維倩父親、前議員張瑞山，18號過世，享壽71歲，總統賴清德親臨告別式致意。賴總統一一和家屬握手，女兒張維倩更是眼眶泛紅、表情哀戚。這場告別式包含總統賴清德、前行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜、台北市副市長李四川及新北立委蘇巧慧等人都到了。前新北4連霸議員張瑞山逝世 賴總統.蘇貞昌到場致意（圖／民視新聞）前行政院長蘇貞昌：「以尊敬不捨懷念不捨的心情，來送張瑞山議員，我還記得我做台北縣長時，他在縣議會，對中和大大小小的事情，他對我們台灣的民主，有很大的堅持，所以從民國83年加入民主進步黨。」由蘇前院長、民進黨祕書長徐國勇等人擔任覆旗官，以黨旗覆棺，隆重送別張瑞山，要追念他對台灣自由民主人權發展的貢獻，民進黨也特別頒發表揚狀，感謝他的付出。前新北4連霸議員張瑞山逝世 覆蓋黨旗（圖／民視新聞）蘇貞昌以前台北縣長身分、悼念張瑞山。張瑞山從政經歷超過30年，民國75年起，連任4屆台北縣中和市民代表、2屆縣議員、新北升格直轄市後，又連任兩屆議員，4連勝戰績稱霸一方，四度出任民進黨黨團總召、在前總統蔡英文競選新北市長跟總統時，都擔任副總幹事，政壇經歷豐富，107年後張瑞山正式交棒給女兒張維倩，退居幕後轉任顧問，持續推動地方建設，不遺餘力。前新北4連霸議員張瑞山逝世 賴總統.蘇貞昌到場致意（圖／民視新聞）前行政院長蘇貞昌：「議員現在雖然離開，前行政院長蘇貞昌，讓我們不捨，前行政院長蘇貞昌，但是一定他這個精神傳承，前行政院長蘇貞昌，他一定也是希望大家，前行政院長蘇貞昌，繼續照顧他的家後，前行政院長蘇貞昌，照顧他的妻子兒女，前行政院長蘇貞昌，用這個精神繼續服務地方打拚。」現場氣氛莊嚴肅穆，家屬盼張瑞山一生為地方貢獻的精神，讓世人永遠懷念。原文出處：前新北４連霸議員張瑞山逝世 蘇貞昌送別「感謝一生為台灣、新北打拚」 更多民視新聞報導華碩中配錢麗鼓吹武統遭除籍 梁文傑：歡迎透過法律爭取權利川習會恐出賣台灣？ 民進黨怒駁斥：「美國棄台論」全都是認知作戰政壇人士齊聚張瑞山告別式弔唁 靈柩覆蓋民進黨旗「一生奉獻民主」民視影音 ・ 15 小時前
颱風延長賽沒結束？專家估下周恐雙颱形成 曝「1警訊」：注意炸雨
已經過了霜降日期，來到10月底，恐怕還是有颱風生成機會。天氣專家吳勝宇今（30）日強調，晚上東北季風會增強，但太平洋熱帶洋面仍相當活躍，目前有3個系統擾動；氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」認為，未來預估恐有2個颱風生成，儘管路徑變數仍大，但須特別留意。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
連續2波！這天冷空氣殺到「連冷4天」低溫見1字頭
連續2波！這天冷空氣殺到「連冷4天」低溫見1字頭EBC東森新聞 ・ 1 天前
機車齒輪油多久換一次？自己動手更換很麻煩嗎？如何檢查空氣濾清器？│機車小百科
先前教大家DIY更換機車機油，接著輪到齒輪油了，究竟齒輪油有什麼用途？多久該換一次呢？另外，本篇也要教大家檢查空氣濾清器，全都想自己動手DIY省錢？本文一次告訴你怎麼做！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 小時前
把握今天好天氣！北部高溫上看29度 這時起「雨變強擴大」低溫下探19度
終於迎來好天氣！今日（10/30）東北季風減弱、華南雲系東移，僅北海岸及東半部有零星降雨，氣象署今日清晨也解除大雨特報。其餘地區天氣穩定，北台灣氣溫今日白天將有明顯回升，高溫上看39度，不過到了晚上東北季風再度增強，北部及東北部入夜逐漸轉涼，並有局部短暫雨發生。太報 ・ 1 天前
入秋以來最大降溫！東北季風恐影響至下週六 北台3地區低溫下探18度
中央氣象署指出，今（31）日鋒面通過及東北季風增強，清晨苗栗以北有局部短暫陣雨，花東地區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，白天起鋒面遠離，降雨轉為以迎風面為主，基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大臺北平地、桃園地區及竹苗山區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨；北臺灣天氣再度轉涼，整天氣溫約21至26度，其他地區早晚也涼，低溫22至24度，白天高溫三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
明暖熱一天又變濕冷！雨彈炸回北台灣「降溫至1字頭」 準颱風路徑曝光
近來天氣受到東北季風影響，北部及東半部呈現陰涼潮濕天氣。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明（30）日東北季風減弱，西半部天氣晴到多雲，白天高溫將進一步回升，但週五又有東北季風南下，屆時苗栗以北將有局部短暫陣雨，且持續到週末。至於低緯度的熱帶洋面有熱帶擾動發展，其路徑應會西行通過菲律賓附近，對台直接影響較低。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
颱風季延長賽！下週估有雙颱接連生成 氣象粉專提醒：要留意共伴
即將進入11月，但南方熱帶系統再度活躍！「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，下週預估有2個颱風接續生成，儘管路徑變數仍大，但要特別留意是否與東北季風產生共伴。「天氣風險」也提及，目前數值模式持續預報11月初在菲律賓東方海面有颱風形成機會。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
終於放晴！明東北季風減弱北部重返30度 未來天氣趨勢一次看
[Newtalk新聞] 下了快半個月的雨，明(30)天終於將迎來好天氣，氣象署指出，明天白天東北季風減弱，不只雨量較少，氣溫也將明顯回升，北台灣有機會重回30度左右，不過明晚又會有新一波東北季風增強，一路降溫至11月3日，但這次冷空氣水氣較少，僅迎風面北部、東半部有短暫陣雨。 氣象署指出，明日白天東北季風減弱，是接下來一週中降雨較少的一天，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮可能有零星降雨出現，午後高屏地區、其他山區可能有零星午後陣雨，但雨量不多，且北部、宜蘭白天氣溫可達28至30度。 但明日晚間起，東北季風再度增強，並一路持續至下11月3日。31日北部、東半部、恆春半島地區轉涼，白天氣溫下滑至20至25度，夜間清晨氣溫維持22至25度，白天則約28至32度；11月1日至3日降雨較少，雨區主要分布於基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮有局部短暫雨，北部山區、台東、恆春半島有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後南部、中部山區有零星降雨。 預計11月4日這波東北季風減弱，環境轉為偏東風，隔天11月5日再有一波東北季風，北部、花蓮有局部短暫雨，台東、恆春半島有零星雨，其他地區多雲，且強度會比新頭殼 ・ 1 天前
明起北東降雨「低溫下探19度」 周末恐有熱帶系統發展
今天東北季風減弱，白天短暫回溫，但晚間起東北季風增強，北部、東半部降雨增加，中央氣象署預報員劉沛滕表示，下周一起雨區再擴...聯合新聞網 ・ 11 小時前
把握空檔！白天回暖轉乾 晚起又變天「降至19度」陰雨天
今（30）天白天東北季風減弱，除了東半部、北海岸有零星雨外，其他地區回到相對穩定的天氣，北台灣高溫會回升到28度，不過很快地，晚上起東北季風又會增強，伴隨水氣增加，北部、東部又會回到陰雨的天氣，氣溫也台視新聞網 ・ 1 天前
周四短暫回暖 周五再一波東北季風南下 最低溫下探19度
天氣風險分析師歐宗學指出，今日受到東北季風持續影響，華南雲系帶來的水氣明顯減少，預估白天起桃園以南陸續都會轉為晴到多雲天氣，迎風面的大臺北、東半部地區則持續有較多雲量及局部短暫雨機會，中南部山區午後也會有短暫陣雨機會。天氣多一典 ・ 1 天前
死豬三聯單"數據有落差"遭竄改 中檢赴環保局釐清
中部中心報導台中市梧棲養豬場，爆發非洲豬瘟，豬場在運送病死豬隻，到化製場過程，所填報的化製單，出現三聯單疑雲，數字彼此有落差，懷疑有遭到塗改與偽造，檢方已經分案調查。另外，霧峰的"燕圾湖"，今天（30日）被空拍到，廚餘坑疑似溢流，擔心影響用水安全，議員怒轟要環保局長下台負責！民視 ・ 14 小時前
關島旁熱帶系統恐生成颱風 氣象專家揭預估路徑
賈新興說明，目前位於關島附近的熱帶系統，預計在本週六、日可能增強為熱帶性低氣壓，之後也有機會發展成颱風，路徑預估將往西移動，通過菲律賓呂宋島南方海域。不過他提醒，超過五天的預報變數仍大，需密切留意後續最新資訊。至於台灣天氣方面，賈新興指出，從本週五起至下...CTWANT ・ 1 天前
盧市府豬瘟防疫一團亂 綠議員轟盧道歉.官員下台
中部中心 / 中部綜合報導台中市爆發非洲豬瘟，延燒至今，疫調還在進行，但說法卻每天都不太一樣。民進黨議會黨團，再次開記者會砲轟盧市府團隊，根本怠惰失職，連豬死了幾頭數量都不同，獸醫師的人數也一變再變，就連廚餘只能挖坑掩埋，更可能汙染環境，要求盧秀燕道歉，環保局、農業局長下台負責。台中市綠營民狂轟 市府螺絲鬆了 從疫調到廚餘 一路荒腔走板。（圖／民視新聞）台中民進黨議會黨團，砲轟盧市府，只會做民調不會疫調，非洲豬瘟爆發至今，仍然一團亂，議員周永鴻拿出梗圖，獸醫群每天再+1，已經來到第四位，連豬隻的死亡頭數也能減少，盧市府簡直荒腔走板議員蕭隆澤更揶揄 廚餘挖坑掩埋 恐怕會出現盧秀燕廚餘湖。（圖／民視新聞）市府疫調資訊說不清，獸醫身份、死豬數量一直變，讓議員超火大，豬瘟延燒，大量的廚餘該怎辦，市府處理方式竟然挖坑掩埋，恐怕二度汙染環境。非洲豬瘟爆發後，台中市府從處理疫調到廚餘回收，讓外界充滿質疑，中市府天天補破網，綠營要求，請盧市府把掉滿地的螺絲撿起來，也要有官員對豬瘟疫情，負起責任。原文出處：中市府疫調說不清、挖坑埋廚餘 綠議員諷：新景點「秀燕廚餘湖」 更多民視新聞報導中市府拖近1小時！證實收到非洲豬瘟疫調報告 杜文珍這樣說涉隔空看診！證實王姓獸醫佐昨晚回國 台中市府：正接受司法偵訊快訊／豬瘟爆發後王姓獸醫佐出境 返抵台灣即遭檢調偵訊民視影音 ・ 1 天前
今東北季風增強！2大地區再變天「雨最多」 週末降溫1圖看懂
今（31）日鋒面通過及東北季風增強，北台灣天氣再度轉涼。中央氣象署提醒，週末北台灣天氣涼，其他地區則是早晚亦涼，民眾需留意氣溫變化，適時添加衣物，而沿海空曠地區、離島風力強，海濱浪大，若要到海邊活動，請注意安全。三立新聞網 setn.com ・ 56 分鐘前
非洲豬瘟延燒》藍綠委批：中央「廚餘蒸煮申報系統」形同虛設
台中爆發首例非洲豬瘟確診，農業部宣布暫停廚餘養豬1個月，廚餘如何去化備受關注。立信傳媒 ・ 1 天前