聚焦烏克蘭經驗、無人機與社會韌性 2026台灣民防年會三月底登場

[Newtalk新聞] 俄羅斯對烏克蘭發動全面侵略至今已接近 4 年，烏克蘭在戰火中的勇敢與堅毅，贏得國際社會高度敬佩。然而，這份榮耀背後，來自於烏克蘭自 2014 年失去克里米亞後，長達近 8 年的備戰與改革歷程。





以此為背景，「2026 台灣民防年會（Taiwan Civil Defense）」 將於 3 月 28 日、29日，在台北市政大公企中心舉行。本次年會由黑熊民防教育協會（Kuma Academy）攜手烏克蘭自由民主聯盟（Liberal Democratic League of Ukraine, LDLU）共同舉辦，聚焦「烏克蘭經驗」、「無人機」與「社會韌性」三大核心議題。

黑熊學院指出，烏克蘭在 2014 年即意識到「戰爭已是現在進行式」，被迫展開破釜沉舟式的改革，將原本承襲自蘇聯體系的軍隊，轉型為符合西方標準的現代化軍隊，並同步強化民間防衛訓練與避難準備。但即便歷經 8 年準備，戰爭爆發後仍顯得時間不足，凸顯防衛準備的急迫性與長期性。





黑熊學院表示，俄烏戰爭讓全球看見無人機在現代戰爭中的關鍵角色。台灣身為全球科技重鎮，正與西方自由世界積極合作，加速無人機的研發與生產能力。年會將邀請烏克蘭第一線專家來台，分享無人機的生產與實戰應用經驗，並探討在俄羅斯鋪天蓋地的資訊宣傳攻勢下，烏克蘭如何進行反制，建立屬於自己的積極論述與策略溝通。





此外，台灣政府於 2024 年成立全社會韌性委員會，推動國家在災害或緊急狀態下的自我保護能力，但「社會韌性」的內涵與實踐方式，仍有待社會持續討論與溝通。主辦單位指出，本次年會也將透過能源、通訊、社會維持與策略溝通四大面向，深入探討台灣社會韌性的準備現況，以及民眾可實際參與的行動方式，讓社會韌性不再只是抽象名詞，而成為可被感知的現實。





黑熊學院強調，「我們不討論恐懼，我們討論解決方案。」面對潛在威脅，唯有提前準備，才能在危機來臨時有所應對。年會也向所有關心台灣防衛力量的民眾發出邀請，期待透過集體學習與交流，讓台灣成為更加堅韌的社會。





2026 台灣民防年會將於 3 月 28 日（六）至 3 月 29 日（日）舉行，地點位於台北市金華街 187 號的政大公企中心，目前已開放報名。

