聚焦發展無人機！烏克蘭數位部長轉任國防部長 情報局長轉任總統幕僚長

烏克蘭總統澤倫斯基週五（1/2）宣布，已任命軍方情報總局局長布達諾夫出任總統辦公室主任，接替去年11月涉貪下台的前主任葉爾馬克。澤倫斯基並宣布國防部長也將換將，由34歲數位轉型部長費多羅夫出任，聚焦培訓無人機駕駛。

路透社報導，現年39歲的布達諾夫（Kyrylo Budanov）已擔任烏軍情報總局（Hur）局長多時，曾發動多起效果卓著的對俄軍事打擊行動，備受烏克蘭民眾愛戴。

總統辦公室主任即總統幕僚長，過去多由非軍方人士出任，著重於內政議題。不過澤倫斯基在社群貼文表示：「烏克蘭當前必須更加專注於安全議題，烏克蘭國防與安全部隊的發展，以及外交談判的推進。布達諾夫在這些領域具有專業經驗，也具備足夠能力交付成果。」

澤倫斯基並表示，他已指示新主任更新並呈交烏克蘭「國防戰略基礎」的重要文件。

在俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，原任總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）一直頗具影響力，但他去年11月因涉貪遭搜索，隨後遭澤倫斯基革職。

英國廣播公司（BBC）指出，總統辦公室主任在烏克蘭歷史上是極具權力的職位，在2000年代初期，其權力甚至可媲美總統本人。

總統辦公室主任表面上屬於行政職務，但有大量機會操控政府事務，包括遊說官員任命，向商界施壓等等，往往可帶來個人利益。

澤倫斯基選擇任命布達諾夫，顯示他有意改造這個職位，讓總統辦公室更專注於安全議題及戰爭事務。

澤倫斯基當天也宣布提名34歲的數位轉型部長費多羅夫（Mykhaylo Fedorov）出任國防部長，取代現任部長什米哈爾（Denys Shmyhal）。費多羅夫28歲就出任烏克蘭副總理暨數位轉型部長，是烏克蘭內閣最年輕的部長。

澤倫斯基表示，會提名費多羅夫，是因為他「決定改變烏克蘭國防部的架構」。

費多羅夫的主要成就包括開發烏克蘭中央政府的數位服務平台（Diya）。

澤倫斯基表示，費多羅夫曾「深度參與無人機事務」，將特別負責培訓更多無人機操作人員。他也表示，什米加爾「仍是政府團隊成員」，將調任其他領域。

