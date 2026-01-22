聚焦第一島鏈防禦！逾1500名美陸戰隊與日自衛隊 2月聯合軍演揮「鐵拳」

美國海軍陸戰隊與日本自衛隊將進行年度「鐵拳」（Iron Fist）聯合軍演。圖為2025年開訓儀式。 圖：翻攝「X」@JGSDF_pr

[Newtalk新聞] 美國軍媒《海軍學會新聞網》（USNI News）報導，美國海軍陸戰隊與日本自衛隊將於2月份中國農曆新年期間展開年度「鐵拳」（Iron Fist）聯合軍演，約1550名士兵參與，重點針對第一島鏈防禦進行兩棲作戰訓練。這是2026年首場美日聯合軍演，以強化雙方互操作性，應對區域潛在衝突，演習地點涵蓋沖繩及周邊島嶼，預計持續近一個月。

演習分兩階段進行，第一階段從2月11日至26日，約700名美國海軍陸戰隊士兵與500名日本陸上自衛隊人員參與，聚焦聯合指揮訓練、地面作戰、實彈射擊、工程及後勤醫療等項目。主要場地位於沖繩的漢森營區（Marine Corps Camp Hansen）、金藍海灘（Kin Blue Beach）等地，包含水域障礙清除及聯合登陸演練。第二階段從2月27日至3月9日，規模更大，加入海軍艦艇支援，包括美國海軍三艘登陸艦（USS Rushmore LSD-47、USS New Orleans LPD-18、USS San Diego LPD-22）及日本驅逐艦與運輸艦，進行空中突擊、近距離空中支援等綜合訓練。

參與單位包括美國第三海軍陸戰遠征軍（Ⅲ Marine Expeditionary Force）下的31海軍陸戰遠征單位（31st Marine Expeditionary Unit）、偵察排及海上突擊隊；日本方面則有陸上自衛隊兩棲快速部署旅（Amphibious Rapid Deployment Brigade）、第一直升機旅及第一空降旅等。裝備涵蓋V-22魚鷹運輸機、CH-47運輸直升機、AH-64D攻擊直升機、AAV-7兩棲突擊車及無人機等，強調提升兩棲作戰能力。

演習地點擴及沖繩本島、伊江島（Ie Island）、種子島（Tanegashima Island）或奄美大島（Amami Oshima Island）、九州西南部及岩國海軍陸戰隊航空站（MCAS Iwakuni），甚至包括伊出砂島（Idesuna Island）的轟炸靶場。沖繩位於日本與台灣之間的戰略要衝，被視為第一島鏈關鍵點，此次訓練重點在威懾區域衝突。

「鐵拳」演習自2006年起舉行，原於加州潘德頓營區（Camp Pendleton）進行，2023年起移至日本西南部，以強化美日聯盟在印太地區的防禦姿態。日本防衛省沖繩地方防衛局已發布文件，詳細說明演習地點與活動，以回應公眾對交通及噪音干擾的關切。美日雙方強調，此演習有助提升互操作性，改善兩棲作戰效能，確保區域穩定。

