聚焦綠色行動！農業部「雙館」齊下 福華250根紙管搭攤位吸睛

福華集團將「綠建築」搬進台北旅展，以回收紙管打造永續展攤，並首度推出「聯合餐券」力挺永續飲食。（圖／林榮芳攝）

一年一度ITF台北國際旅展正式登場，今年展館與攤位有不少業者大力推動永續概念，不只是永續旅遊，還有餐飲，甚至到展攤材料等，讓參觀者能從旅遊規劃到現場體驗深度了解永續的多元面向。

擁有超過40年歷史的福華飯店集團，今年以「循環永續」為主題參展，展攤結構以250支回收紙管打造，拱形結構結合燈光與材質層次，展現環保美學的「微型永續建築」，成為展場焦點。

據了解，紙管單支最長400公分、寬8.5公分，總寬達3,672公分，總重量約760公斤。業者透露，攤位由董事長廖瑞遠親自設計，靈感來自曾獲普立茲克建築獎的日本建築師坂茂（Shigeru Ban）的「紙建築」理念，堅固、實用且不浪費。

廣告 廣告

福華今年首度推出「福華集團連鎖飯店餐飲券」，可於全台8間飯店通用，包括台北福華珍珠坊的港點晚餐吃到飽、石門水庫福華HOVII KITCHEN雙人合菜套餐或雙人火鍋套餐、新竹福華HOVII CAFE的3人平日餐…等，每張餐券售價1,150元起，讓旅客以輕鬆價格探索永續餐飲新風格。不僅如此，現場還設有「綠色問答挑戰」活動，答對即可參加抽獎，最高可獲得 888元「永續獎金」。

國家隊則由農業部挑大梁，以永續精神設立「農遊館」及「國家森林館」，運用「土地到生活的100%永續行動」及「山林製造」策展主題，透過精彩活動體驗及遊程商品行銷，邀請民眾體驗大自然的美好與農村生活的魅力。

農遊館精選全台獲得「GTS綠色旅行標章」、「CU-GSTC國際永續飯店認證」或「特色農業旅遊場域認證PLUS-永續行為認證」的優質業者參展。其中好時節休閒農場以黑水虻循環農業打造零廚餘零浪費生態農場；飛牛牧場推動畜牧節能與碳足跡減量，實踐資源循環利用；虱目魚主題館以全魚利用實踐產業循環，推廣永續食魚文化。

另外，莓圃休閒農園、台灣味噌釀造文化館、宏展農場、和菓森林紅茶莊園、大鋤花間咖啡生態農場、君達休閒農場、青山農場、關山鎮農會米國學校等，均持續運用友善農法、低碳、全利用、在地食材等，將永續行動落實於企業營運。展館透過導覽與互動體驗，讓旅行不只是放鬆，更是愛土地的生活實踐。

廣告 廣告

國家森林館則運用台灣森林的各式美好元素設計製作的優質商品帶進展館，如手工揉製而成的台灣山茶紅茶、嚴選谷關高山環境30年以上老松樹松針萃取的五葉松原汁、特富野部落與自然共生的阿里山飛鼠咖啡，以及今年新推出的領角鴞與合歡山寶鳥娃娃、特有種鳥類金屬徽章、台灣特有種刺繡吊牌，都可以在旅展一次打包回家。

農業部表示，農遊館內提供逾300家農遊業者、超過800條精選行程、逾百項「農村好物」與「農會精選商品」，提供民眾食、宿、玩、買、賞一站式全方位農遊體驗。活動期間，農業易遊網同步推出新舊會員回娘家、現場消費滿500元加贈50元，以及「農遊館」、「國家森林館」、「防檢署」三館集章任務再拿50元等館內消費券，讓民眾邊玩邊拿獎、邊學邊行動，一起「永續玩台灣」。

農業部以「農遊館」及「國家森林館」打造永續農遊新風潮，圖為農遊館開幕賴清德總統親自出席蒞臨。（圖／農業部提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

金控接力開獎！10家獲利一次看 「這家」暫居獲利王

美政府關門衝經濟 美股跌幅收斂、台積電ADR跌0.95%

中國信託交易爆量！「ATM沒吐錢卻顯示扣款」也無法轉帳刷卡 用戶氣炸