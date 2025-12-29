聚焦臺灣AI發展行動方針！工研院攜手產官學研集思廣益
【民眾新聞網方健龍綜合報導】面對全球人工智慧技術快速演進與產業競爭格局持續重塑，臺灣如何在既有半導體與硬體製造優勢基礎上，進一步強化AI應用能量與國際競爭力，成為關鍵發展課題。在經濟部技術司指導下，工研院日前舉辦「AI驅動臺灣產業國際論壇」，並邀請英國「觀察家報」（The Observer）及 Oxford Insights兩大國際權威AI研究與評比機構代表來臺，與國內產官學研界共同交流，聚焦臺灣AI發展的策略方向與行動路徑。
與會各界指出，AI發展具高度前瞻性與系統整合特性，必需要積極且穩定的預算和資源支持，才能確保相關政策持續推進，並成為帶動臺灣 AI 應用深化與產業轉型的重要動能。
依據「全球AI指標報告」（Global AI Index 2025）顯示，臺灣在93個受評國家中排名第16名，較前一年上升5名，其中「基礎設施」高居全球第7名、「政府政策」名列第8名，反映臺灣在全球半導體供應鏈中的關鍵地位，其硬體與製造體系已成為支撐全球AI發展的重要基礎，並具備良好的數位環境與政策支持。
國際專家指出，臺灣在硬體與基礎設施上的既有優勢，已為AI發展奠定良好起點，但國際競爭的關鍵在於能否持續累積後續動能。相較其他主要國家近年透過中長期預算支持，系統性推動AI人才、資料與應用擴散，臺灣未來若能維持政策與資源投入的連續性，將更有機會把既有排名轉化為實質影響力與產業規模。
經濟部產業技術司司長郭肇中指出，人工智慧已成為推動全球產業升級與國家競爭力重塑的關鍵力量，臺灣在半導體與硬體製造領域累積的優勢，是發展AI應用的重要基礎。
郭肇中強調，技術司的核心任務在於讓研發成果真正「落地產業、創造價值」。面對AI時代的產業轉型，技術司推動「AI試製線計畫」，整合工研院、金屬中心、精機中心及紡織所等北中南研發法人資源，已建構53條AI試製線，提供中小企業「試用、試做、試轉型」的實證場域，協助降低導入門檻，加速AI技術與實際產線及場域結合，持續深化臺灣在全球AI供應鏈中的關鍵角色，提升整體產業競爭力與韌性。
工研院協理蘇孟宗表示，隨著AI技術逐步成熟，全球競爭已從單一模型或算力規模的比拚，轉向能否與真實世界深度結合的整合能力。臺灣長期累積的半導體、精密製造與系統整合能量，使AI不僅停留在雲端與模型層次，而是具備走入產線、設備與實際場域的條件，成為推動產業升級的重要關鍵。
工研院在經濟部技術司支持下，長期扮演國際趨勢與在地產業之間的橋梁角色，協助產業從以硬體製造為核心，逐步升級為結合AI決策、人機協作與系統服務的智慧應用體系。他強調，未來AI競爭的關鍵，不在於誰擁有最大模型，而在於誰能將AI真正落實於產業場域，做到可持續、可擴散，並兼顧安全與信任，這正是臺灣深化軟硬整合、發展應用導向AI的重要機會。
論壇中，工研院資深專家陳維超透過實際技術成果，說明AI落地應用所面臨的挑戰與解方。AI從模型走向實際場域時，常面臨感知不完整與系統整合複雜等問題，僅依賴生成式AI或大型模型，仍難以直接應用於真實產業環境。
對此，陳維超指出，工研院近年聚焦發展「具身智慧（Embodied AI）」，透過整合感測、模型與控制系統，使AI能在動態環境中即時理解情境並回應指令，並以機器人行動控制（Locomotion）技術展示大型視覺語言模型（VLM）與硬體控制系統的深度整合，讓機器人在複雜場域中進行安全且精準的動作決策，這類結合模型、數據與硬體的系統能力，是臺灣在全球AI競爭中極具差異化的技術優勢，也有助於加速製造、物流及服務型機器人等應用落地。
英國「觀察家報」數據科學家Joseph White指出，臺灣在全球科技供應鏈中具備關鍵地位，特別是在半導體、高階製造與系統整合領域累積深厚實力。相較全面性布局，臺灣更適合聚焦於結合硬體優勢與場域需求的垂直應用，發展其他國家難以複製的AI解決方案，並在關鍵技術與核心能力上維持高度自主性，同時透過國際合作補足資源密集型領域的需求。
Oxford Insights資深顧問 Sulamaan Rahim則從政府治理與制度面指出，當前AI發展已不僅是技術競賽，更涉及制度設計、社會擴散與長期韌性。他建議，政府與產業界可同步強化數據治理、統計揭露與制度透明度，並由公共部門率先導入AI應用，建立信任基礎，進一步帶動中小企業與產業鏈上下游的跟進，加速AI技術在產業與社會中的實際應用。
與會產業代表也針對AI戰略定位、數據治理與產業機會進行交流，認為臺灣在物理AI、數值模擬、關鍵零組件與邊緣運算等領域具備長期累積優勢，若能進一步整合數據、模型與實體系統，將有助於在全球供應鏈重組趨勢中，開拓新的應用與市場機會。多位與會者亦表達，鑒於韓國與新加坡積極投入人工智慧領域，期盼臺灣相關政府預算亦能順利推動並獲得充分支持，進而擴大研發能量、試製場域及產業導入機制，為臺灣AI技術與應用的穩健發展提供關鍵支撐。
