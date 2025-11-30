聚焦血液腫瘤治療新趨勢 接軌國際

近年來，台灣血液腫瘤領域的臨床研究、治療受到國際重視，許多新藥臨床試驗、免疫治療及基因檢測研究，都與歐美、亞洲大型醫學中心合作。奇美醫學中心血液腫瘤科主任馮盈勳在院長林宏榮的帶領之下，11月29日舉辦「血液癌症國際研討會」，邀請到國內外菁英分享臨床經驗，盼透過跨國學術交流，讓台灣醫療團隊與國際趨勢接軌。

馮盈勳指出，台灣在白血病、淋巴癌等血液疾病，治療品質都非常好，受到國際關注，也有越來越多新藥實驗在台灣進行。此次的研討會，地點選在奇美博物館，象徵醫療與人文精神的融合，希望讓醫療專業不僅止於疾病治療，更能成為患者與醫師共同前進的力量。

廣告 廣告

「血液癌症國際研討會」橫跨多個重要疾病別，包括瀰漫性大B細胞淋巴瘤（DLBCL）、多發性骨髓瘤（MM）、骨髓纖維化（MF）以及再生不良性貧血（SAA），並邀請多位來自歐亞的專家及國內的醫師分享最前沿的臨床經驗。

此次研討會中，來自德國Wurzburg大學醫院的Dr.Johannes Dull介紹瀰漫大B的最新治療進展，特別聚焦於剛於台灣納入健保給付的新藥Tafasitamab + Lenalidomide，分享國際間在第2線治療的臨床實務與經驗，強化台灣臨床醫師的使用信心；韓國Samsung Medical Center的Jun Ho Jang教授則分享再生不良性貧血的臨床治療經驗；新加坡總醫院的Dr. Than Hein探討亞太地區在骨髓纖維化治療上的臨床觀察與實務；台中榮總的滕傑林主任則分析新一代免疫治療在多發性骨髓瘤治療中的臨床價值與未來發展方向。

馮盈勳說，本次研討會不僅促成北中南醫師與國際接軌，更希望推動跨院合作與臨床研究的連結，讓病患更早接觸最新的治療選項。過去學術與臨床資源上相對集中於北部，他希望把最前線的治療資訊帶進南部，讓病患獲得高水準的醫療建議與照護。未來，奇美醫學中心也會持續推進台灣在血液癌症領域的臨床研究能量，為病患創造更多治療希望。