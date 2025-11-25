聚焦詐騙新態樣！台中「智慧防詐論壇」獲迴響 產官學攜手助全民識詐網

出席貴賓合影。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為強化民眾對詐騙事件的識別力與防護力，台中市政府數位發展局與永豐銀行合作於24日舉辦「智慧防詐論壇」，透過專家解析、實務經驗分享與跨領域對談，聚焦全民關注的防詐必修課。台中市副市長鄭照新強調，市府持續推動產官學合作，共同打造安全、韌性的智慧防詐生態系。

數位局林谷隆局長(右1)與三位講者進行高峰對談。（圖/記者廖妙茜拍攝）

鄭副市長蒞臨致詞表示，詐騙已是社會共同面對的挑戰，更因生成式AI與深度偽造技術的濫用，使詐騙手法日益精進。台中市政府與永豐銀行合作，透過論壇協助民眾補足面對詐騙「看不懂」、「不敢問」、「來不及」三大弱點，全面提升「識詐力、阻詐力、止損力」，共同鞏固安全、更有韌性的全民防詐網。

高峰對談合影。（圖/記者廖妙茜拍攝）

台中市數位發展局長林谷隆表示，為深化防詐識詐，數位局推動11月為「防詐月」，舉辦三大場防詐論壇，共計超過1050人參與獲熱烈迴響。11月11日舉辦首場「防詐種子教師講座」，培育350位市府公務同仁成為防詐種子教師，從市府各個層面就近協助市民識詐；第二場為11月18日與消費者文教基金會合辦的「2025金融消費論壇」，邀請大專校院與高中師生參加，線上與現場參加人數超過400人；第三場壓軸場是「台中智慧防詐論壇」，從法律扶助、AI科技到金融安全，全面解析生成式AI衍生的詐騙新態樣，廣邀台中各大公協會超過300位民眾共同參與，提升識詐能力。

參與者專心聆聽講者分享。（圖/記者廖妙茜拍攝）

永豐銀行資訊安全處副總經理李相臣說，透過AI與大數據分析強化偵測人頭帳戶、異常金流與可疑交易，並以AI人臉辨識降低詐團以ATM提領現金的風險。面對猖獗的「詐騙假訊息」，永豐銀行亦推出68807專屬簡訊代表號與「防詐辨識通」等服務，並於今年前三季成功攔阻近500件疑似詐騙案件、守住超過3億元客戶資產。此次論壇更與台中市府攜手合作，展現產官學攜手推動全民識詐、防詐的決心。

活動參與者大合影。（圖/記者廖妙茜拍攝）

當日活動內容精彩豐富，由法制局主任消保官何怡萱以「消費詐騙與消費糾紛之解析」為題揭開序幕；永豐銀行資訊安全處資深副總經理李相臣分享「金融資安阻詐策略防護網」；銘傳大學犯防系助理教授林書立分享政府打詐新招式與AI利器。最後由數位發展局長林谷隆主持，邀請三位講師探討如何從「識詐、打詐、阻詐」三個面向，共同打造更安全、更值得信賴的數位生活環境，並回應現場參與者提問。