聚焦豐原區水環境與產業議題 中市都發局：規劃都市發展願景座談會

115年1月27日場次1水圳縫合-互動式與談交流。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為探討豐原都市計畫地區在都市發展過程中，所面臨的水環境治理與產業土地使用課題，台中市政府都市發展局近日在豐原區公所舉辦兩場專題座談會，分別以「水圳縫合」及「產業未登工廠」為主題，以輕鬆交流與觀點激盪方式，邀集專家學者與地方政府代表進行案例分享與交流，作為豐原地區都市計畫通盤檢討的重要參考。

115年1月30日場次2產業未登工廠-彰化縣政府建設處鄭科長案例分享。（圖/記者廖妙茜翻攝）

首場專題座談會「水圳縫合」於1月27日舉行，市府邀請禹安工程顧問股份有限公司莊文南總經理，以「筏子溪門戶迎賓水岸廊道串連工程為例」，分享水圳不僅具備防洪與灌溉功能，更是串聯都市空間與居民生活場域的重要結構。另雲林縣政府水利處科長洪浚格分享如何再造斗六生命之河，以雲林溪整體水環境景觀工程為例，說明透過掀蓋復育與公民參與，成功翻轉城市與河川的關係。最後由市府水利局副總工程司柯玉川分享，以豐原軟埤仔溪水環境改善工程為例，展示市府在防洪安全前提下，結合水質改善、生態營造、公私協力與公共空間設計的實務成果。

115年1月30日場次2產業未登工廠-互動式與談交流。（圖/記者廖妙茜翻攝）

第二場專題座談會「產業未登工廠」於1月30日舉行，由勝威工程顧問有限公司胡力仁副總經理分享「未登記工廠的挑戰與契機」，指出未登工廠為產業發展與制度調整不同步所累積的結果，需以整體規劃與輔導因應。另彰化縣政府建設處科長鄭傑中分享鹿港頂番婆水五金產業聚落的規劃經驗，說明地方政府如何面對高度聚集的未登工廠現象，透過盤點、輔導及跨局處協調，逐步推動產業聚落朝向有序發展，兼顧產業生存與環境品質。最後由市府經濟發展局工業科股長廖顯彬從在地產業結構出發，說明豐原及潭雅神地區未登工廠的現況與挑戰，並分享市府在產業輔導、產業園區規劃與政策工具上的努力方向。

115年1月27日場次1水圳縫合-雲林縣政府水利處洪科長案例分享。（圖/記者廖妙茜翻攝）

都發局指出，兩場專題座談會透過不同案例交流與專業對話，協助地方釐清發展關鍵議題，地方民代現場所提相關建議，皆會納入豐原都市計畫通盤檢討規劃參考，以供市府持續建構豐原地區生態永續、安居樂業的發展藍圖。

此次專題座談會活動，市議員邱愛珊出席，立法院副院長江啟臣、市議員陳清龍、陳本添、張瀞分、徐瑄灃服務處亦派代表出席指導，到場與地方里長共同關心豐原地區發展。