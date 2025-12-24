聚焦資產管理鬆綁、AI金融與家族傳承 2026法令趨勢一次看

【記者呂承哲／台北報導】KPMG安侯建業聯合會計師事務所與安侯法律事務所24日共同舉辦《2026國內外法令展望研討會》，聚焦台灣金融與產業法規最新趨勢，從資產管理制度鬆綁、再生醫療法規、關稅環境下的跨國併購、借名登記實務，到AI、Web3與穩定幣監理，以及高資產家族傳承等議題，協助企業掌握政策變革與產業走向。

在金融監理方面，安侯法律事務所合夥律師蘇瀚民指出，「亞洲資產管理中心高雄專區」已於2025年啟動試辦，一口氣開放38項創新措施，涵蓋跨境推介、外部資產管理、家族辦公室與另類基金銷售，並鬆綁銀行、證券與投信投顧業務限制。蘇瀚民表示，主管機關已將家族辦公室納入試辦，並參考香港、新加坡制度，研議修正相關法規，預估至2027年台灣高資產族群私人財富規模可達46兆元，成為資產管理產業的重要成長動能。

在企業全球布局上，KPMG畢馬威財務諮詢協理陳韋丞指出，關稅與地緣政治風險升溫，使供應鏈重整成為台商布局海外的核心策略。陳韋丞表示，企業多透過海外併購加速建立當地產能，但跨境交易除關稅評估外，仍須審慎處理文化整合、團隊留任、稅務與金流安排，才能確保併購效益。

生醫法規方面，安侯法律事務所資深律師蘇嘉瑞指出，「再生醫療法」與「再生醫療製劑條例」已於2024年完成立法，預計明年初正式上路，將影響外泌體、細胞儲存與CDMO產業的法規遵循，業者亦須留意與「生技醫藥產業發展條例」租稅優惠的銜接。

針對不動產借名登記，安侯法律事務所合夥律師黃沛頌說明，法院近年已對原住民保留地與農地借名登記採取更嚴格態度，未來是否全面否認特定資格限制下的借名登記效力，仍值得持續觀察。

在科技與金融創新上，KPMG安侯企管數位創新服務副總林大中指出，AI已進入「自主代理人」階段，企業須正視越權執行與法律責任風險。林大中也建議主管機關評估穩定幣完整試辦機制，涵蓋發行、流通與財稅處理，以驗證法規可行性。

虛擬資產監理方面，安侯法律事務所合夥律師鍾典晏表示，台灣正推動虛擬資產服務法立法，未來將要求服務商分項取得許可，並對穩定幣發行設置足額準備與監督機制，促使產業加速合規。

在財富傳承議題上，安侯法律主持律師兼所長卓家立指出，隨CFC與信託申報規範逐步落實，傳承已成為結合治理、風險控管與家族共識的長期工程，家族應及早檢視整體架構，以因應快速變動的法規環境。

