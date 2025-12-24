聚焦資產管理鬆綁、AI金融與家族傳承 2026法令趨勢一次看
【記者呂承哲／台北報導】KPMG安侯建業聯合會計師事務所與安侯法律事務所24日共同舉辦《2026國內外法令展望研討會》，聚焦台灣金融與產業法規最新趨勢，從資產管理制度鬆綁、再生醫療法規、關稅環境下的跨國併購、借名登記實務，到AI、Web3與穩定幣監理，以及高資產家族傳承等議題，協助企業掌握政策變革與產業走向。
在金融監理方面，安侯法律事務所合夥律師蘇瀚民指出，「亞洲資產管理中心高雄專區」已於2025年啟動試辦，一口氣開放38項創新措施，涵蓋跨境推介、外部資產管理、家族辦公室與另類基金銷售，並鬆綁銀行、證券與投信投顧業務限制。蘇瀚民表示，主管機關已將家族辦公室納入試辦，並參考香港、新加坡制度，研議修正相關法規，預估至2027年台灣高資產族群私人財富規模可達46兆元，成為資產管理產業的重要成長動能。
在企業全球布局上，KPMG畢馬威財務諮詢協理陳韋丞指出，關稅與地緣政治風險升溫，使供應鏈重整成為台商布局海外的核心策略。陳韋丞表示，企業多透過海外併購加速建立當地產能，但跨境交易除關稅評估外，仍須審慎處理文化整合、團隊留任、稅務與金流安排，才能確保併購效益。
生醫法規方面，安侯法律事務所資深律師蘇嘉瑞指出，「再生醫療法」與「再生醫療製劑條例」已於2024年完成立法，預計明年初正式上路，將影響外泌體、細胞儲存與CDMO產業的法規遵循，業者亦須留意與「生技醫藥產業發展條例」租稅優惠的銜接。
針對不動產借名登記，安侯法律事務所合夥律師黃沛頌說明，法院近年已對原住民保留地與農地借名登記採取更嚴格態度，未來是否全面否認特定資格限制下的借名登記效力，仍值得持續觀察。
在科技與金融創新上，KPMG安侯企管數位創新服務副總林大中指出，AI已進入「自主代理人」階段，企業須正視越權執行與法律責任風險。林大中也建議主管機關評估穩定幣完整試辦機制，涵蓋發行、流通與財稅處理，以驗證法規可行性。
虛擬資產監理方面，安侯法律事務所合夥律師鍾典晏表示，台灣正推動虛擬資產服務法立法，未來將要求服務商分項取得許可，並對穩定幣發行設置足額準備與監督機制，促使產業加速合規。
在財富傳承議題上，安侯法律主持律師兼所長卓家立指出，隨CFC與信託申報規範逐步落實，傳承已成為結合治理、風險控管與家族共識的長期工程，家族應及早檢視整體架構，以因應快速變動的法規環境。
更多壹蘋新聞網報導
謝和弦老婆不忍了！聖誕節發抱怨文 做這件事讓她變成全民公敵
耶誕行情發酵！美股道瓊漲288點 標普道瓊再攻新高
2025年Kia在台再創佳績 11座全新服務據點啟用
其他人也在看
「AI伺服器三雄」漲不動了？專家看緯創、廣達與鴻海：股價早已做頭了
今年AI大爆發，讓輝達股價一路飆升，成為全球最具影響力的科技巨頭，也帶動世界AI產業，萬寶投顧投資總監蔡明彰於個人Youtube頻道指出，台廠「AI伺服器三雄」緯創、廣達、鴻海過去3年來股價漲幅相當高，但現在也早已做頭（頂部反轉）。蔡明彰指出，台積電月營收經歷3年的高斜率成長，年增率通常都在40%以上，在今年第二季尚有30%，但到了11月，已降至25%，代......風傳媒 ・ 11 小時前 ・ 13
記憶體噴瘋了！法人估DDR4合約價還能漲...華邦電噴量241億元 這檔「出關更大尾」爆量刷天價
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導今（24）日台股加權指數收盤28,371.98點，漲61.51點，漲幅0.22%，成交金額4299.94億元。觀察盤後成交額前5名，華邦電（2344...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 16
利多出盡？「這代工大廠」爆量下殺53萬張…失守40元 反觀「它」盤中寫24年新高
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（23）日台股加權指數收盤28,310.47點，漲160.83點，漲幅0.57%，觀察今日盤後成交量排行前五名個股，市場近期傳出記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
《國際金融》金價近4500美元天價！白銀、鉑金噴發 4原因讓貴金屬失控
【時報-台北電】黃金現價22日首次升破每盎司4,400美元後，23日亞洲早盤持續狂飆，如今已直逼4,500美元關卡，不斷改寫歷史新高。金價多頭氣盛、漲勢不歇，主要受到多方原因影響，分別是市場對聯準會降息的預期、地緣政治動盪不安、經濟前景不明以及全球央行和ETF買盤的推動。 在台灣時間大約10時40分左右，紐約黃金現貨價勁揚逾1％或逾44美元，飆升至每盎司4,490美元的歷史新高。黃金期貨價同樣大漲1.3％，升抵每盎司4,529.3美元。 銀價在亞洲早盤上漲0.9％至每盎司69.62美元，同樣刷新高點。（新聞來源：工商即時 陳怡均）時報資訊 ・ 1 天前 ・ 11
記憶體全面噴發！「這2檔」雙雙爆量漲停 華邦電、南亞科、十銓大漲逾5%
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導今（24）日記憶體漲勢驚人，威剛（3260）、群聯（8299）同步亮燈，成交量分別有3.5萬張及1.3萬張，而華邦電（2344）、南亞...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 5
金價持續飆破歷史新高 國家隊提款「這檔」貴金屬回收大廠近2億...再倒貨華邦電抱回2.4億元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數今（23）日上漲160.83點、漲幅0.57%，終場以28310.47點作收，成交金額為4212.91億元。根據「玩股網」統計八大...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
PCB股王台光電漲近半根 再寫1690元歷史新天價
銅箔基板廠、PCB股王台光電（2383）昨日宣布將在大陸持續擴廠增產，今（24）日股價再度上揚，盤中寫下1690元的新天價，漲幅接近半根漲停，再度為PCB族群寫下新全新里程碑。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 3
35歲買1600萬房、65歲能安心退休？殘酷真相：選40年房貸恐陷黑洞「這樣做不變下流老人」
房價居高不下，對於正值壯年的「夾心世代」而言，買房與存退休金往往成為難以兼顧的兩難選擇，有網友問，自己現在是35歲，若決定下手買1600萬房屋，若是選擇30年或40年房貸方案，在65歲退休時，能夠迎來安穩晚年，還是陷入人老債還在困境？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 13
9檔台股高息ETF 漲幅勝大盤
12月以來台股先跌後漲高檔震盪劇烈，統計至23日大盤漲2.48％，但今年來一直備感壓力的台股高息ETF卻逆轉翻揚，同期間有9檔台股高息ETF漲幅勝大盤，凸顯穩健高息特性，特別是近期金融股漲勢凌厲，高息股ETF成份股中持有金融類股居多，成為近期績效有撐的重要原因。工商時報 ・ 1 天前 ・ 2
焦點股》華邦電︰增產DDR4主流產品 買盤回籠
記憶體缺貨漲價，華邦電（2344）轉虧為盈並積極籌資擴產，12月董事會通過新增14.85億元資本支出，主要投資生產設備與廠務，加速16奈米設備導入與製程優化，預計明年將以16奈米產出市場主流的8Gb DDR4新產品，有利營收與獲利成長，帶動今價量齊揚，截至10點14分，股價暫報75.8元，上漲2.8自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
超商福袋驚見「股票禮品卡」 可換台積電.ETF
台股投資人開戶總人數持續增加，如今超商福袋也出奇招，除了有業者推福袋和發財卡，讓消費者有機會當輝達股東；另外還有業者祭出「潮流福袋」，開袋能看到證券股票禮品卡，刮出的投資金，可換台積電等台股和ETF。TVBS新聞網 ・ 20 小時前 ・ 4
川普政府財務包袱沉重，公債信評被降！美債光環消退，投資債券重新思考3件事
歷經債台高築、信評遭降、政府停擺等衝擊後，美國政府公債「零風險資產」的地位受到挑戰；未來投資人可改變配置策略，在美債之外，多關注優質企業債券。今周刊 ・ 1 天前 ・ 6
關廠是危機？群創洪進揚喻面板像「白飯」 親揭轉型盤算
面板大廠群創（3481）近年持續調整產能結構，董事長洪進揚今（23）日表示，產能整併是希望讓既有產線維持在高稼動率的健康狀態；他也形容，面板就像「白飯」，是企業營運不可或缺的基礎，但公司發展重點在於如何在既有基礎上，創造更多附加價值，來持續推動轉型布局。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
千億機殼大廠可成遭爆因「洩密」撤出中國 公司重訊澄清：是主動出擊轉型
千億市值的機殼大廠可成（2474）近期爆出因為高階主管疑似被收買，機密外洩下最終決定退出中國，對此可成(23)日也發布重大訊息說明，強調是可成主動出擊，淡出手機相關業務，將資金與資源配置於更具潛力的領域。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 5
理財最前線／低空飛行亂流頻仍 3大經濟學家導航2026全球投資
2026年即將到來，全球投資圍繞著3大主題：聯準會降息政策、AI投資評價、關稅及地緣政治變數。在機會與風險並存下，投資人如何在股、債及原物料資產間進行動態調整，成了未來1年勝出關鍵。本刊特別專訪合庫金控首席經濟學家徐千婷、國泰世華銀行首席經濟學家林啟超及富邦金控首席經濟學家羅瑋，針對全球投資變局提供實戰策略。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 2
大哥連砍18刀！「這檔00713刪除股」遭投信狠出清6.6萬張...「它」才剛站50元大關也失血
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導今（23）日台股加權指數收盤28,310.47點，漲幅0.57%。據證交所盤後數據，投信今天合計買超19.51億元；再觀察今日投信賣超個...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
美財經網站公布「被低估」AI股！大摩點名：還有40％暴賺空間
輝達、超微等AI概念股早已是市場焦點，但隨著多數AI股票估值偏高的疑慮逐步升溫，資金開始轉向尋找AI供應鏈中尚未被充分發掘的「隱形標的」。華爾街分析師近期點名新聚思（TD Synnex Corp）具備相對明顯上漲潛力，並建議納入2026年的核心投資名單之一。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 3
CPO、無人機雙引擎發威！這電腦週邊股連3天鎖紅燈 環天科「搭低軌衛星題材」入列3檔漲停股
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以28,383.61點開高，最高觸及28,486.38點，截至上午9點35分仍持續保持走揚趨勢，開盤有3檔個股攻上...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
記憶體熱潮引爆！力積電連4漲近2成…回檔炸量49萬張 這檔剛創新高價就走跌噴115億元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於權值股台積電（2330）上揚，台股今（23）日大盤走升，截至13點15分，加權指數為28268.24點，漲幅0.42%，成交量700萬...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
6億變8.5億！ 大戶囤黃金半年增值2億元
我國銀樓黃金價格持續飆升，今（23）日每錢17,600元，改寫歷史新高，日前一名大戶斥資6億元囤金，如若持有至今，已增值約2億元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 5