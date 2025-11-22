聚焦電動車應用！鴻海最新電池技術亮相 推出5分鐘快充方案

【記者呂承哲／台北報導】今年鴻海科技日「Smart EV」展區聚焦在電動車核心技術，從整車到電池、快充方案全面展示。除多款電動車與垂直整合造車能力外，最大亮點是鴻海自研電池技術全面公開，包括高能量密度電池、電動車與儲能用電芯、無人機專用半固態電池，以及引領業界的5分鐘快充技術。

這些產品多數由鴻海位於高雄和發的電池中心量產，其電芯從設計到生產皆在台灣完成，展現本土化自製能量。該中心今年正式進入量產，推出的 230Ah 電芯主攻電動車市場，具備約 3500 次充放電壽命，以每日充一次、續航 300 公里計算，可穩定使用約 8 年；另有專為儲能系統打造的 345Ah 電芯，透過材料配方優化將循環壽命提升至 1 萬次，若以每日一次循環估算，其使用年限更可突破 20 年，耐久度遠優於市場平均水準。

今年展出的第一代鈉離子電池也引起關注。這項技術不使用易被法規限制的添加物，讓產品更環保，也更容易取得國際認證。同時具備高可靠度，即使用戶每天進行100%深度充放電，仍可達約4000次循環。而在零下40度的極低溫環境下，單電芯依然保有約85%電量，低溫性能優於市售產品，使其能在寒帶地區維持穩定表現。

展區也展示以鋰金屬作為負極材料的新型鋰電池，能量密度可達420Wh/kg以上，遠高於現行車用電池約300Wh/kg的水準。這表示同重量的電池能儲存更多電量，不僅提升續航，也有助未來車輛導入雙向供電技術，擴大電動車應用場景。

鴻海自主開發的 ET35 車用電池包亦在現場亮相，已正式搭載於電動商用車上，是鴻海完整車用動力電池能力的重要代表，強調「跑得遠、跑得穩、跑得久」的性能訴求。

新一代車用半固態電芯與模組也同步展出，循環壽命達3000次，可支撐每日充放電、長達八年的耐用需求。在極限擠壓安全測試中，電芯承受超過30%形變仍未發生熱失控，是IEC標準15%形變要求的兩倍以上，顯示高安全性。

此外，鴻海首次公開無人機專用半固態電池，具備超過320Wh/kg的重量能量密度，可通過150度熱箱維持1小時的極端測試，遠高於安規要求。並能承受 -40℃ 至 85℃ 的冷熱衝擊，電壓維持率達92.1%，支援5C連續放電與15C脈衝放電，滿足無人機高倍率、低溫飛行的嚴苛需求。

在充電技術方面，鴻海今年推出5分鐘快充方案，透過高倍率負極材料與低黏度電解液，只需五分鐘即可補充70%電量，將充電時間縮短到如同「買杯咖啡的時間」。更積極的是 3 分鐘快充技術也正在開發，利用獨家電解液與階段式充電策略提升效率並保護電池壽命，目前已通過多項安全測試，正朝量產階段邁進。

