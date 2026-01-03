聚焦「新世代接班」與「國際視野」 鄭旭高接任全國中小企業總會五臨二代會會長

【警政時報 包克明／臺北報導】全國中小企業總會五臨二代會於日前假台北君品酒店舉行會長交接典禮，新任會長由現任台北數位資產商業同業協會理事長、萬旭浤資訊科技集團（The Moon Group）董事長鄭旭高正式接掌。典禮現場冠蓋雲集，產官學研及企業界多位代表蒞臨觀禮或致賀，交接儀式在隆重而溫馨的氛圍中順利完成。

中小企業總會副理事長林倬立代表李育家理事長(左)頒發鄭旭高會長當選證書。

全國中小企業總會五臨二代會新任會長鄭旭高長期深耕金融科技、數位資產與企業治理領域，並兼具豐富學術與實務背景，現為文化大學副教授、政治大學助理教授、華梵大學副教授及銘傳大學講師。其歷任上市公司董事、經濟部中小企業處創業顧問及資策會顧問，並持有美國會計師（US CPA）、中華民國會計師（CPA）與國際公認反洗錢師（CAMS）等專業資格。

台北市石油公會理事長致贈賀禮予鄭旭高會長。

據了解，五臨二代會成員主要來自全國中小企業總會第二代接班人研習營與企業傳承班，並持續吸納跨領域新世代企業菁英參與。鄭旭高表示，未來將以「企業交流、跨域合作與國際視野」為核心方向，規劃企業參訪、海外交流及產官學研互動活動，促進經驗分享與策略合作，協助中小企業因應快速變動的產業與國際環境。

台灣上市櫃協會周俊吉理事長施明豪創辦人致贈的賀禮由全國中小企業總會江誠榮顧問代為頒贈。

典禮當日，出席貴賓橫跨政界、學界與企業界。全國中小企業總會等方面重量級人士，包括副理事長林倬立、營運長楊梓銘、國際總召洪慶忠董事長、顧問江誠榮董事長及理事莊承濬董事長等人到場祝賀。國際事務代表方面，包含美國亞利桑那州、西維吉尼亞州及維吉尼亞州駐台單位代表出席；學界則有多所大學校長、副校長及教授與會交流。企業界亦有多位社團領袖及上市櫃公司協會代表到場致意。

鄭旭高指出，在全球政經環境高度不確定的情勢下，中小企業更需強化彼此連結與資源整合。五臨二代會將持續扮演交流平台角色，促進實質互動與合作，協助企業拓展國際視野，邁向穩健與永續發展。

