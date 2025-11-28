聚焦《社救法》改革 范雲籲啟動修法、降低門檻優先照顧弱勢

照片來源：范雲臉書

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

立法委員范雲今（28）日表示，台灣自去年經濟成長亮眼，呼籲政府應優先照顧最需要的人。范雲指出，以2024為例，我國經濟成長率為4.84%，遠高於韓國的2.0%及日本的-0.2%；台灣今年前3季表現亦亮眼，平均經濟成長率破7%，遠超日本1.6%及韓國的0.7%。范雲提出《社會救助法》問題，並檢視現行門檻與體制缺口，進而要求行政院啟動修法、建立降門檻機制，優先照顧弱勢並落實總統政見。

廣告 廣告

范雲點出，經濟成果亮眼的同時，卻仍有社會案件持續發生，她並舉出多起因不符合社會救助法規定，而無法獲得補助的案件，說明現行《社會救助法》的高門檻，讓有許多需要的人無法獲得支持、脫離貧窮。

范雲早在7月立院衛環委員會質詢時，即已指出《社救法》已15年未大幅修正，我國法定貧窮人口過低是因為法規限制多。當時她指出該法多項問題，呼籲衛福部盡速提出部版修正草案。范雲今天又以案例，點出《社救法》問題，並以國際案例做出對比，檢視現行門檻與體制缺口。

「日韓做得到，台灣也做得到！」范雲強調，總統賴清德的政見，亦支持修正《社救法》。她表示，行政院的AI內閣，不應只是Artificial Intelligence（人工智慧），更可以加上Assistance & Inclusion（協助與包容），期盼行政院落實總統政見「公義社會、溫暖台灣」。

照片來源：范雲臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

質詢李洋棒球資源惹議 葉元之喊冤：大段質詢中幾句遭「放大檢視」

少年涉詐暴增 吳宗憲提兼顧保護與究責「兩把尺」幫孩子回正軌

【文章轉載請註明出處】