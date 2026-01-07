聚焦AI主權與產業落地 科技顧問會議五建議

▲賴清德總統指出，面對全球數位轉型與地緣政治變局，AI已成為驅動產業與國家發展的關鍵力量。（圖／國科會提供）

[NOWnews今日新聞] AI已經成為科技研發及國家發展中的關鍵角色，行政院科技顧問會議今（7）日傍晚正式閉幕，不只產官與會，台積電、聯發科等產業代表也一同交流討論。總統賴清德表示，面對全球數位轉型與地緣政治變局，AI已成為驅動產業與國家發展的關鍵力量，未來台灣將建立開放、充滿活力以及普惠的AI創新生態系，鞏固台灣在全球科技體系中的關鍵角色。

行政院2026年科技顧問會議，由中央研究院廖俊智院長、教授金出武雄、院士孔祥重、院士王寳貫、台積電資深副總侯永清、聯發科副董暨執行長蔡力行、哥倫比亞大學工學院院長張世富、中央研究院資訊科學研究所所長廖弘源及Prof. Dawn Freshwater 等國內外產學研領袖組成之科技顧問團，並與政府相關部會代表歷經兩天的深度交流與討論後。

廣告 廣告

本屆科技顧問會議討論主軸，聚焦AI在科技研發及國家發展中的關鍵角色，與會科技顧問綜合國內外重要趨勢與實務經驗，提出願景「開發並運用先進AI，以驅動下世代科學技術、中小企業及主權AI之發展，並推動服務大眾福祉的應用」。

賴清德指出，面對全球數位轉型與地緣政治變局，AI已成為驅動產業與國家發展的關鍵力量。台灣立足於世界級的半導體與資通訊產業基礎，正邁向AI全面應用的發展階段，政府將推動「AI新十大建設」，串聯基礎建設、關鍵技術與產業應用，未來台灣將建立開放、充滿活力以及普惠的AI創新生態系，鞏固台灣在全球科技體系中的關鍵角色。

行政院長卓榮泰表示，AI不僅是技術議題，更深刻影響國家競爭力、產業升級與社會發展，台灣未來將在既有科技與半導體基礎上，持續強化自主研發、資料治理與人才培育，並透過跨部會協作，推動前瞻科技與應用落地，讓AI真正走進產業營運與民眾生活，穩健回應全球科技競爭的新局。

行政院政務委員兼國科會主委吳誠文表示，透過國內外科技顧問之專業建言，政府得以從國際視角結合國內發展需求與挑戰，研提我國AI發展之相關建議，並作為未來科研投入與促進產業發展之重要參考，持續強化台灣在全球科技體系中的關鍵角色。

會議總結五大策略建議作為分別為：

大幅提升算力基礎設施之投資：公私協力從前瞻性視角建置大規模AI算力建設以支援台灣AI研發及應用。 善用台灣硬體強項，精選國際夥伴共同開發下世代AI：介接國際伙伴於基礎模型或訓練微調技術之長處、結合台灣於硬體和邊緣運算端的優勢，以雲地混合運算等方式，共同開發下世代AI應用並促進落地。 創造確保國家安全與營業祕密的AI資料共享平台：在保護國家安全與營業秘密前提下，建構各垂直產業鏈的資料共享平台(可由大型或領先企業率先貢獻起始資料及提出相關資料標準，以整合上下游資料與規格)。此機制可先從利基產業啟動，建立示範案例後擴散至其他產業。 大規模培育、延攬下世代AI人才：建構多樣化之產學共創機制，如產學共聘等，促進優秀研究人員與產業的互動。 建構公平、合法與可執行的資料治理環境：接軌國際趨勢，完善 AI 著作權指引與相關法規，並積極促進政府及民間資料開放，以支援AI科研與應用發展。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

聯發科第三季EPS 15.84元「產能吃緊」蔡力行估今年全年營收創高

行政院經發會顧問會議 卓榮泰預告2新制明年元旦上路

民進黨創黨將滿40週年！賴清德吐心內話：懷著誠惶誠恐心情帶領黨