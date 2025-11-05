聚焦AI實體化與車載科技 工研院揭示2026產業發展關鍵趨勢

工研院五日舉辦「眺望二O二六產業發展趨勢研討會」，上午聚焦AI產業趨勢，下午探討車輛科技與無人系統趨勢應用。

隨著AI技術快速演進，產業應用正迎來關鍵變革。工研院五日上午舉行的「AI產業趨勢」場次，聚焦AI代理人與實體AI應用的崛起，展現數位智慧實體化的發展趨勢。下午則舉行的「智慧移動載具」場次，分享全球車輛科技與無人系統的關鍵變化。

研究副總監徐富桂五日指出，AI人工智慧正進入從虛擬邁向實體的關鍵轉型期。面對這股變局，他強調臺灣須積極應對，並提出三大核心課題：第一，如何在全球軟硬整合的終極賽局中定位自身價值；第二，如何讓AI掌握產業中隱性技術與經驗，真正落地應用；第三，如何及早布局跨域關鍵人才，以引領下一波科技與產業升級。

產業分析師林建良指出，生成式AI正從技術驗證邁向應用落地的關鍵時刻。工研院預估全球生成式AI市場將從二O二三年的一一三億美元成長至二O二八年的五一九億美元，年均複合成長率高達百分之三五‧六，其中亞洲市場成長動能最為強勁，預估年均成長率達百分之四一‧七，展現高度發展潛力。

分析師李國昶指出，在極端氣候、少子化勞動力短缺與地緣政治競爭等多重因素推升下，全球無人機產業正進入高速成長期。預估至二O三O年市場規模將達四一一‧五億美元，成長主軸來自軍事防衛與商業應用兩大領域。

分析師沈怡如指出，全球車用電子市場二O二四年規模約三二五O億美元，因產能調整、補貼退場、俄烏戰事與成本壓力等因素成長放緩，主要供應商營收較二O二三年普遍下滑，加上中國零件廠快速擴張，傳統歐美供應鏈正面臨結構性競爭挑戰。不過在自駕化、電動化與智慧座艙推進下，中長期需求仍持續增加，預估二O三O年市場將突破四五OO億美元。