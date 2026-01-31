聚焦AI與ESG雙引擎 國際同濟會高屏A區助攻企業數位轉型

同濟會高屏A區舉辦「政府協助企業成長專案&企業AI競爭力成長講座」。 圖：宸霖智權科技/提供

[Newtalk新聞] 面對全球淨零碳排趨勢與AI人工智慧浪潮的雙重挑戰，企業如何轉型升級成為當務之急。為協助在地企業掌握關鍵資源，同濟會高屏A區30日在高雄同濟會館舉辦「政府協助企業成長專案&企業AI競爭力成長講座」，邀請國立成功大學宣崇堯博士及艾迪芬數位文化科技總監林佳靜擔任主講人，現場吸引眾多同濟會企業會員參與，共同探討如何運用政府資源與科技工具，提升企業核心競爭力。

講座首先聚焦於企業最關心的「節能減碳」議題，宣崇堯分享成功大學在能源管理領域的豐富實務經驗，並指出透過精準的節能規劃，企業不僅能立即省下可觀的電費成本，更能提早佈局，從容應對未來即將徵收的碳稅壓力。與會專家強調，綠色轉型已非口號，而是直接影響財務報表的關鍵因素，透過產學合作引入新技術，將是中小企業突圍的最佳路徑。

針對「企業AI競爭力」議題，講座中深入剖析AI時代下的人才荒與培訓需求。隨著AI工具普及，企業內部的人力培訓壓力日益增加。對此，宸霖智權科技團隊在會中展示如何扮演「企業成長加速器」的角色。

許多企業雖有意申請政府補助來進行數位轉型或人才培育，但往往受限於繁瑣的計畫書撰寫、驗收及核銷流程而卻步，透過宸霖智權科技的專業顧問團隊，企業將能大幅節省自行摸索的時間成本，從計畫書的架構撰寫、執行過程的輔導，到最終的經費核銷，皆有專員全程指導，確保企業能無後顧之憂達成效益目標，順利取得政府資源挹注。

活動主辦單位表示，國際同濟會高屏A區會員多為中小企業主，透過此類高含金量的講座，期望能搭建產、官、學界的橋樑。現場互動熱烈，多位企業主對「不用煩惱寫計畫書」的一站式服務表達高度興趣。

在AI與ESG並進的時代，善用外部專業團隊已是趨勢，宸霖智權科技致力於成為企業申請政府專案的最佳夥伴，協助企業將政策紅利轉化為實際的成長動能。

國際同濟會高屏A區講座搭建產、官、學界橋樑。 圖：宸霖智權科技/提供